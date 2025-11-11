نانسي عجرم تفتح قلبها لمنى الشاذلي الخميس والجمعة

18 حجم الخط

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي حلقتي الخميس والجمعة، الفنانة نانسي عجرم في برنامجها المذاع على قناة ON.

وخلال اللقاء تتحدث نانسي عجرم كما لم تتحدث من قبل، حيث تحكي عن الدور الكبير الذي لعبه والدها منذ طفولتها في تنمية موهبتها والعمل عليها وخروجها للنور.

كما تتطرق إلى علاقتها ببناتها، وعن شكل نانسي الأم بعيدًا عن صخب الأضواء والنجومية، وإلى أي مدى تتصرف تلك الأم بعفوية وطبيعية وبساطة مثل كل الأمهات.

وتقدم نانسي خلال اللقاء مجموعة من أقوى الأغاني التي قدمتها خلال مشوارها الفني، تلك الأغاني التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، بخلاف مجموعة من أحدث أغانيها التي طرحتها ضمن أحدث ألبوماتها.

