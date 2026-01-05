الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران
18 حجم الخط

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستغل أي فرصة لتقويض وحدتها الوطنية.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، أضافت الخارجية الإيرانية: تصريحات نتنياهو بشأن الوضع الداخلي الإيراني ترويج للعنف.

 

تصريحات نتنياهو حول الملفات الحرجة

في غضون ذلك، دعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، أمس، خطوة تدخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى فنزويلا عسكريا، بهدف القضاء على نظام مادورو، معتبرا أن تحرك الولايات المتحدة حازم.

 

نتنياهو يكشف تمسك ترامب بنزع سلاح حماس

وتطرق نتنياهو خلال اجتماع حكومة الاحتلال الأسبوعى، إلى ملف غزة، كاشفا أن ترامب أخبره بضرورة نزع سلاح حماس، كشرط أساسي لتنفيذ خطة للسلام المكونة من 20 بندا، ولم يبد الرئيس الأمريكى أي تنازل عن هذا الشرط، وفق قوله.

 

نتنياهو يدعم مظاهرات الإيرانيين ويصفها بلحظة حاسمة

كما تناول نتنياهو الأوضاع فى إيران، بقوله: "أننا نقف متضامين مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والعدالة"، مضيفًا: "من المحتمل أننا أمام لحظة حاسمة يستطيع خلالها الشعب الإيراني تقرير مصيره"، وذلك بعد أن شهدت الجمهورية الإسلامية احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية.

 

نتنياهو يهنئ ترامب على تنفيذ عملية اعتقال مادورو من فنزويلا

ويوم السبت الماضي، عقب اعتقال مادورو على يد قوات النخبة الأمريكية "دلتا"، هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح، ​دونالد ترامب​ على ما اسماه "قيادته الجريئة والتاريخيّة في سبيل الحرّيّة والعدالة"، محيّيًا "عزمه الراسخ والعمل البطولي لجنوده البواسل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي دولة الإحتلال الخارجية الإيرانية نتنياهو الشعب الايراني إيران الجمهورية الاسلامية

مواد متعلقة

الضربة الحديدية، نتنياهو يقر خطة الهجوم الإسرائيلي على إيران

فنزويلا وسلاح حماس ومظاهرات إيران، نتنياهو يربك المشهد بتصريحات حول الملفات الحرجة

نعيم قاسم: إيران أعطت حزب الله دون أن تأخذ شيئا ونفخر بعلاقتنا معها

نائبة بالكونجرس تهاجم ترامب بعد تصريحه حول التدخل في إيران لدعم المتظاهرين

الأكثر قراءة

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

هبوط مفاجئ بكوبري الصاغة بالزقازيق ومحافظ الشرقية يقود تحركا عاجلا لتأمين المواطنين (صور)

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الدولار يتراجع 21 قرشا بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

القاهرة أكثر المدن الإفريقية جاذبية خلال 2025 (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية