التحقيق مع شخص مشتبه في تورطه باستهداف مقر إقامة نائب الرئيس الأمريكي بأوهايو

ألقت السلطات الأمريكية القبض على أحد الأشخاص للتحقيق معه في أعقاب حادث وقع في مقر إقامة نائب الرئيس جي دي فانس في أوهايو، وفقًا لمصدر إنفاذ القانون الفيدرالي.

وقال المسئول: إن "عائلة فانس لم تكن في المنزل وقت وقوع الحادث، ولا تعتقد السلطات أن الشخص دخل منزل نائب الرئيس بحسب التقارير الأولية"، وفق "سي إن إن".

وأظهرت الصور الواردة من وسائل الإعلام المحلية الأضرار التي لحقت بنوافذ المسكن، لكن من غير الواضح في هذه المرحلة ما حدث بالضبط.

نائب الرئيس الأمريكي لم يصب بأذى

وقال مسئول إنفاذ القانون في تصريحات لـ"سي إن إن": السلطات تحقق فيما إذا كان أحد الأشخاص يستهدف فانس أو عائلته".

وقام أحد المتسللين بتحطيم نوافذ منزل دي فانس خلال حادث وقع أثناء الليل؛ فيما قال مصدر بالشرطة: عملاء الخدمة السرية أبلغوا الشرطة في الساعة 12:15 صباحا بعد رؤية شخص يهرب من المنزل؛ وأجرت الشرطة تحقيقاتها داخل المقر.

وأضافت المصادر أن دي فانس أمضى بالفعل عدة أيام داخل هذا المنزل، لكنه غادره بعد ظهر يوم الأحد؛ وجرى إغلاق الطرق المحيطة بمنزله وأقاموا نقاط تفتيش به في الفترة من 29 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026.

دي فانس ابن الأسرة الفقيرة

عرف عن دي فانس كونه ينتمي إلى أسرة فقيرة، قبل أن ينضم إلى عالم السياسة من مذكراته التي نشرها تحت عنوان "مرثية ريفية"، والتي صورته على أنه شخص فقير نجح في تحقيق ذاته من خلال عمله بالمحاماة؛ وكان عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوهايو، حيث جرى انتخابه لمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2022 وأدى اليمين الدستورية في 3 يناير 2023؛ واختاره ترامب كنائب له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما سمح له بدخول البيت الأبيض في 21 يناير 2025.

إدمان الكحول أثر على والدته وعلى نشأته

وبحسب مذكرات دي فانس، فقد كان عمره 6 سنوات عندما تنازل عنه والده البيولوجي إلى زوج والدته، والذي قرر تبنيه وتغيير اسمه من جيمس دونالد بومان إلى جيمس ديفيد فانس.

وأوضح أن والدته عانت من إدمان المخدرات والكحول، وأنه أمضى معظم وقته خلال نشأته مع أجداده في كنتاكي؛ وأن جدته، وهي ديمقراطية متشددة، كانت تمتلك 19 مسدسا، وهي التي أثرت على نشأته بشكل كبير، على الرغم من انتمائه للحزب الجمهوري فيما بعد.

وصف ترامب بـ"هتلر أمريكا".

وفي 2014، تزوج دي فانس من المحامية الأمريكية ذات الأصول الهندية أوشا تشيلوكوري؛ وعرف عنه انتقاده الشديد للرئيس ترامب أثناء حملته الانتخابية الأولى ضد هيلاري كلينتون عام 2016، إلى حد وصفه بـ"الأحمق"، و"هتلر أمريكا"، قبل أن تتبدل ولاءاته تجاه ترامب بنسبة 100%.

