نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يتوجه إلى إسرائيل

وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقبل وقت سابق أكد البيت الأبيض أمس الإثنين، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد وسترافقه زوجته، أوشا فانس، في رحلته.

وكان مطار بن غوريون في تل أبيب قد أعلن سابقًا استعداده لوصول فانس اليوم الثلاثاء، وحذر من احتمال حدوث اضطرابات في حركة المرور.

