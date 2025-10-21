الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يتوجه إلى إسرائيل

نائب الرئيس الأمريكي،فيتو
نائب الرئيس الأمريكي،فيتو

 وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

 

وقبل وقت سابق أكد البيت الأبيض أمس الإثنين، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد  وسترافقه زوجته، أوشا فانس، في رحلته.

وكان مطار بن غوريون في تل أبيب قد أعلن سابقًا استعداده لوصول فانس  اليوم  الثلاثاء، وحذر من احتمال حدوث اضطرابات في حركة المرور.

 

اتفاق وقف اطلاق النار إسرائيل إسرائيل وحماس الرئيس الأمريكى بين إسرائيل وحماس تل أبيب

