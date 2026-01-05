صالون ثقافي عن أحمد صدقي في قصر الأمير بشتاك الخميس المقبل

18 حجم الخط

يقيم صالون مقامات بمركز إبداع بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، صالونه الثقافي بعنوان «أحمد صدقي.. عناق الموسيقى والفن التشكيلي»، وذلك يوم الخميس الموافق 8 يناير في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الفنان أحمد صدقي

يُعد الفنان أحمد صدقي واحدًا من العلامات الفارقة في تاريخ الموسيقى العربية، إذ بلغ رصيده الفني ما يقرب من ثلاثة آلاف لحن، ما جعله يُنظر إليه باعتباره أحد البنائين الكبار لصرح الموسيقى الشرقية.

وقد تميّز عن غيره من ملحني زمنه بابتكار سبعة إيقاعات جديدة في الموسيقى العربية، إلى جانب فلسفته اللحنية الخاصة التي تعاملت مع الأغنية بوصفها عملًا فنيًا متكاملًا، أشبه بقطعة منحوتة أو لوحة زيتية مرسومة.

وقد انعكست خبرته العميقة في فنّي النحت والرسم على تجربته الموسيقية، فاستحق عن جدارة لقب «نحات الموسيقى»، بوصفه موسيقارًا عبقريًا ترك بصمة خالدة في تاريخ الأغنية العربية،وفي الوقت نفسه، كان أثريًا بارزًا، أهلته مواهبه المتعددة ليصبح كبير رسامي المتحف المصري.

صالون مقامات

ويستضيف الصالون صلاح علام، محب الموسيقى الفصحى، كما تتضمن الفعالية فقرة غنائية يقدمها الفنان محمود عبد الحميد بمصاحبة فرقته الموسيقية.

يأتي هذا الصالون في إطار اهتمام قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدي السطوحي بإبراز العلاقة التكاملية بين الفن التشكيلي والموسيقى، وما بينهما من تناغم إبداعي يسهم في الارتقاء بالذوق العام وتعميق الوعي الجمالي لدى الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.