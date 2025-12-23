الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

كورال "شباب مصري" يحيي حفل غنائي بقصر الأمير بشتاك، الجمعة

فريق كورال شباب مصري،
فريق كورال شباب مصري، فيتو
يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، بشارع المعز لدين الله الفاطمي، حفلًا غنائيًا جديدًا لفرقة “كورال شباب مصري"، بقيادة المايسترو شهاب عزت، وذلك ضمن برنامج النشاط الفني الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية، في إطار دوره المستمر في دعم الفنون الجادة واكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية الشابة.

ويُقام الحفل يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تقدم الفرقة عرضًا غنائيًا جماعيًا يعكس تجربة فنية متكاملة، تمزج بين ملامح التراث الغنائي المصري وأساليب الأداء الموسيقي المعاصر، في سياق يسعى إلى إعادة تقديم الموروث الثقافي بروح حديثة تواكب تطلعات الأجيال الجديدة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من الأعمال الغنائية التي كتبها ولحنها شباب من مختلف المحافظات بشكل جماعي، من بينها: «يا فارد قامتك»، «أنا كنت ناوية»، «طفلة البراءة»، «حادي بادي»، و«دنيتنا بقت»، إلى جانب عدد من الأغنيات الخاصة بالفرقة، التي تعبر عن رؤيتها الفنية وتسهم في تقديم نموذج معاصر للعمل الغنائي الجماعي.

