الظهور الأول لـ"كورد أوف كايرو" في بيت الغناء العربي غدًا

يقدم مركز إبداع بيت الغناء العربى قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي الظهور الأول لمجموعة من شباب طلاب المعهد العالي للموسيقى العربية تحت اسم “كورد اوف كايرو”، وذلك فى تمام الساعة الثامنة من مساء غد الأحد.

وتقوم فكرة باند “كورد اوف كايرو” على إعادة تقديم الموسيقى القديمة بروح جديدة، ومزجها بمقطوعات غربية بلمستهم الخاصة، مع تقديم الأغاني التى ترسم البهجة وتذكرنا بأجمل الليالي، ويبلغ سعر حضور الحفل 40 جنيهًا للتذكرة الواحدة.

يأتي ذلك فى إطار دور صندوق التنمية الثقافية ومركز ابداع بيت الغناء العربى فى دعم المواهب الشابة، لعرض مشاريعهم،و اتاحة فرصة حقيقية للظهور وتقديم رؤياهم ومواهبهم للجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.