ثقافة وفنون

الظهور الأول لـ"كورد أوف كايرو" في بيت الغناء العربي غدًا

يقدم مركز إبداع بيت الغناء العربى قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي الظهور الأول لمجموعة من شباب طلاب المعهد العالي للموسيقى العربية تحت اسم “كورد اوف كايرو”، وذلك فى تمام الساعة الثامنة من مساء غد الأحد.

وتقوم فكرة باند “كورد اوف كايرو” على إعادة تقديم الموسيقى القديمة بروح جديدة، ومزجها بمقطوعات غربية بلمستهم الخاصة، مع تقديم الأغاني التى ترسم البهجة وتذكرنا بأجمل الليالي، ويبلغ سعر حضور الحفل 40 جنيهًا للتذكرة الواحدة.

 يأتي ذلك فى إطار دور صندوق التنمية الثقافية ومركز ابداع بيت الغناء العربى فى دعم المواهب الشابة، لعرض مشاريعهم،و اتاحة فرصة حقيقية للظهور وتقديم رؤياهم ومواهبهم للجمهور.

صندوق التنمية الثقافية يحتفل بتخريج دفعتين من "بيت جميل" للفنون التراثية

