الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
 تقدم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأصدق التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن عيد الميلاد المجيد يمثل مناسبة وطنية تجمع الشعب المصري على المحبة، مضيفًا أن الكنيسة المصرية دائمًا ما تضرب أروع الأمثلة فى تعزيز تماسك النسيج الوطني وترابط أبناء الأمة المصرية.

صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الاستقرار

 وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وأن يديم على وطننا الغالي مصر وشعبه الكريم نعمة المواطنة وحالة المحبة والتعايش السلمي.

وأكد الوزير أن التلاحم الفريد بين أبناء الوطن سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الاستقرار بالدولة، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية للشعب المصري هي أساس قوة وتماسك النسيج المجتمعي وهي ما تكفل للبلاد وأهلها الأمن والأمان والتقدم والتنمية.

