حصاد 2025، إنجازات بارزة لوزارة الإنتاج الحربي وتوسع في المنتجات العسكرية

كان 2025 عامًا استثنائيًا، بالرغم من كل التحديات العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية شأنها شأن كل دول العالم، إلا أن هناك جهات وطنية عمل أبنائها بكل جد لدعم الاقتصاد القومي وتحويل التحديات إلى فرص والعقبات إلى نجاحات.

ومن أهم هذه الجهات وزارة الإنتاج الحربي التي نجحت خلال هذا العام في تحقيق العديد من الإنجازات التي عززت دورها الوطني كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية الوطنية بالدولة.

وشهدت الوزارة وجهاتها التابعة تطورًا ملحوظًا في أدائها، بفضل الدعم اللا محدود من القيادة السياسية، وجهود أبناء الإنتاج الحربي التي أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات، ومثلت توجيهات القيادة السياسية خارطة طريق تدعم دور الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتطوير خطوط الإنتاج وإستحداث منتجات جديدة وتعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات المحلية والعالمية وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بكل الكيانات التابعة، كل ذلك جعلها رافدًا صناعيًا داعمًا لمساعي التنمية بالدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى نهاية العام.

عُرضت لأول مرة خلال ”EDEX 2025”.. منتجات عسكرية جديدة لشركات الإنتاج الحربي

تأخذ وزارة الإنتاج الحربي على عاتقها مسئولية العمل على تطوير منتجاتها العسكرية بشكل مستمر وإستحداث منتجات دفاعية جديدة تلبي مطالب قواتنا المسلحة الباسلة، وذلك في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري داخل الشركات التابعة للوزارة، بما يساهم في امتلاك القوة وجعل مصر مؤهلة للحفاظ على تفوقها العسكري وفي نفس الوقت يبعث رسالة ردع لكل من يحاول تهديد أمن البلاد ورسالة طمأنة للشعب المصري أننا نمتلك القدرة على صون أمننا القومي.

وتعد من أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية المشاركة بقوة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025” والذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 4 ديسمبر 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعلى مدار أيام المعرض الأربعة شاركت وزارة الإنتاج الحربي بجناح ضم العديد من المنتجات العسكرية المتطورة.

وأعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي قبيل بدء المعرض عن مشاركة الوزارة بعدد من المنتجات العسكرية الجديدة التي تُعرض لأول مرة داخل جناح الوزارة في النسخة الرابعة من المعرض، على رأسها "ردع ۳۰۰" وهي راجمة صواريخ موجهة مجنزرة، متعددة الأعيرة، تقوم بإطلاق الأعيرة المختلفة، بالإضافة إلى "سينا ۸۰٦" وهي مركبة إصلاح ونجدة تعمل مع تشكيلات المركبات المدرعة سينا ۲۰۰، حيث تقوم بعمليات الإصلاح والنجدة اللازمة للتأمين الفني للمركبات ذات الجنزير سينا ۲۰۰، وتم تصنيعها بأيادى مصرية ۱۰۰%.

ومن جانب آخر ولأول مرة تم تجهيز مركبة خفيفة (٤×٤) بالمدفع الثنائي ۲۳ مم المضاد للطائرات بعد تطويره بتقليل الارتداد، واستخدامه مع الأهداف الأرضية والجوية، وتحميله على عربة خفيفة، كما تم الكشف عن إنجاز صناعي آخر جديد في المجال العسكري وهو تطوير إنتاج الصلب المدرع الذي نجحت وزارة الإنتاج الحربي في تصنيعه وتطويره حتى سمك (۳۰) مم بعدما كان حتى (15) مم، وعرض حتى (۲٤۰) سم بعدما كان حتى (150) سم، وجاري التطوير للوصول لسمك وعرض أكبر، وتوطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من منتج هام يدخل في إنتاج الدبابات والمركبات المدرعة القتالية، لتصبح مصر واحدة من ست دول فقط على مستوى العالم قادرة على إنتاج هذا المنتج الإستراتيجي.

وضم جناح الوزارة في معرض “EDEX 2025” كذلك عرض لنموذج مصغر من منظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY) والتي تعد من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم، وتعمل الوزارة حاليًا على الانتهاء من إقامة خط الإنتاج الجاري تجهيزه داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي بماكينات تشغيل المنظومة، وسيتم تسليم أول كتيبة لتشكيلات القوات المسلحة خلال النصف الأول من العام القادم ۲۰۲٦، وقد تم تصنيع الذخيرة 155 مم الخاصة بالمدفع K-9 داخل مصانع الإنتاج الحربي، كما تم خلال المعرض عرض النسخة المطورة من راجمة الصواريخ "رعد ۲۰۰" والتي تم تطويرها بتعديل نظام التحكم في القاذف ليكون هيدروليكيا بدلا من نظام التحكم الكهربي والذي تم عرضه خلال النسخة الثالثة من ايديكس في ۲۰۲۳، كما تم تدقيق نظام التنشين الخاص بالقاذف.

وشهد معرض “EDEX” في نسخته الرابعة نشاطًا ملحوظًا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث حرص على إستقبال العديد من الوفود الرسمية وعقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الشركات العالمية وقام بتفقد أجنحة العديد من الشركات المشاركة بالمعرض، كما شهد مراسم توقيع عدد من عقود التعاون مع شركات متخصصة في مجال التصنيع العسكري.

(11) مشروعًا حربيًا تم الانتهاء من تنفيذها بشركات الإنتاج الحربي على مدار عام

على مدار عام 2025 تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (11) مشروعًا حربيًا بشركات الإنتاج الحربي، وهذه المشروعات هي رفع كفاءة مباني الورش الإنتاجية (قطاع الإنتاج الحربي / تعبئة الذخائر) بشركة أبي قير للصناعات الهندسية، وتوريد وتركيب معدات وحدة تركيز أحماض (النيتريك / الكبريتيك) بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، إلى جانب رفع كفاءة ورشة إنتاج المحركات ونقل وتركيب خط السبائك بهنجر الوحدات بشركة شبرا للصناعات الهندسية، وتنفيذ المرحلة الثانية للبنية الأساسية والمباني الإدارية لمنطقة إعادة التمركز بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وفي شركة حلوان للصناعات الهندسية تم تطوير خطوط إنتاج الذخيرة بتوريد وتركيب عدد (6) ماكينات خراطة CNC، ورفع كفاءة وإصلاح عدد (2) ماكينة خراطة بورنجر، وتوريد وتركيب عدد (٢) فرن للمعاملات الحرارية للدانات، وتوريد وتركيب عدد (2) فرن (تخمير + تكوير) للذخيرة عيار 155 مم، وتطوير خط إنتاج الطفايات من خلال ماكينة اختبار تسرب بغاز الهيليوم، ومن جانب آخر تم بشركة حلوان للآلات والمعدات توريد وتركيب شبكة إنذار آلي.

المشاركة في معارض السلاح الدولية للإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية وتسويق المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي

وحرصت الوزارة على المشاركة في مختلف معارض السلاح الدولية مثل ""IDEX 2025 والذى أقيم بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بشهر فبراير الماضي، وذلك للإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية كما تم المشاركة بعدد من منتجات شركات الإنتاج الحربي بالمعرض لتسويقها.

المشاركة بفاعلية في المعارض المحلية لعرض المنتجات المدنية

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي بالمنتجات المدنية من تصنيع شركاتها التابعة في العديد من المعارض المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتم تنظيم معارض لمنتجات قطاع الأسرة للعاملين بعدد من الجهات مثل نقابة المهندسين.

تنفيذ العديد من المشروعات القومية لصالح مختلف الجهات بالدولة

خلال الفترة من 1/1/2025 إلى 31/12/2025 شاركت الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية لصالح مختلف الجهات بالدولة، حيث نفذت شركة شبرا للصناعات الهندسية مشروع توريد وتجهيز عدد (3) عنابر ببنبان بمحافظة أسوان لصالح هيئة تنمية الصعيد ويتم حاليًا الانتهاء من إجراءات التسليم، وتعاونت حلوان للصناعات الهندسية مع إحدى شركات القطاع الخاص في مجال تصنيع أدوات المائدة، كما قامت بتصنيع عدد (6700) طفاية حريق لصالح السوق المحلي، فيما انتهى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحويل عدد (2262) أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار لصالح هيئتيّ النقل العام بكل من محافظتيّ القاهرة والإسكندرية والمقرر تنفيذه على (6) مراحل، ويتم بكل مرحلة تحويل عدد (377) أتوبيس للعمل بالغاز بدلا من السولار، وقامت شركة قها للصناعات الكيماوية بإنتاج عشرات الآلاف من البطاريات أنواع خلال عام 2025.

وتعاونت شركة حلوان للأجهزة المعدنية مع شركة ميزوها اليابانية في تجميع واختبار عدد (90) جهاز تكثيف المياه من الهواء الجوي بقدرة (من 12 - 14) لتر يوميًا من إجمالي عدد (102) جهاز، ونظرًا لنجاح هذا التعاون تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون المشترك فى مجال تصميم وتصنيع واختبار محطات لإنتاج المياه من الهواء الجوي بقدرة (500) لتر مياه صالحة للشرب يوميًا.

وفي إطار العقد الموقع بين شركة حلوان لمحركات الديزل وهيئة السكة الحديد لتصنيع عدد (295) مزلقان أوتوماتيك على (3) مراحل، تم تسليم وتركيب عدد (93) مزلقان أوتوماتيك بالتعاون مع شركة إسبانية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تصنيع عدد (101) مزلقان، وتم تركيب عدد (5) مزلقان أتوماتيك وجاري تسليمهم لصالح هيئة السكة الحديد، ومن جانب آخر يتم تصنيع مهمات الرباط (مسامير على البارد والساخن) لصالح هيئة السكك الحديدية وشركات الطرق بالتعاون مع شركتين إيطاليتين، وتم إنتاج عدد (16) ألف مسمار أنواع خلال 2025، وفي شكل آخر للتعاون جاري تنفيذ المرحلة الثانية من تصنيع عدادات الغاز مسبقة الدفع لصالح شركات توزيع الغاز وبلغ الإنتاج الحالي عدد (200) ألف عداد.

كما تم توقيع عقد مع إحدى الشركات الهندية للتعاون المشترك في مجال تصنيع محركات الديزل بقدرات مختلفة لصالح السوق المحلي، واستكمالا للتعاون الناجح بين الشركة (مصنع 909 الحربي) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مجال إنتاج موفرات المياه الذكية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتوريد وتصنيع موفرات المياه بمقاساتها المختلفة لصالح شركات المياه التابعة للشركة القابضة، لمدة خمس سنوات حتي 2030، وتم توريد أكثر من (5) مليون قطعة موفرة حتى الآن.

وقامت شركة حلوان للآلات والمعدات بتصنيع وتسليم عدد (45) ألف عداد مياه ميكانيكي لصالح الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، وفي إطار العمل على توطين تكنولوجيا صناعة العربة الخفيفة "كيوت" تم توقيع عقد ثلاثي مع إحدى الشركات الهندية وشركة (غبور) يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى يتم فيها التجميع بإجمالي عدد (2800) عربة سنويًا، ثم المرحلة الثانية، والتي سيتم فيها تصنيع مشترك للعربة بنسبة تصنيع محلي ستبلغ 45% تقريبًا، وحتى الآن تم إنتاج عدد (990) عربة، تمثل "كيوت" وسيلة نقل آمنة واقتصادية وتعد صديقة للبيئة حيث تعمل بمحرك نظام ثنائي مزدوج (بنزين / غاز طبيعي) ما يجعلها منخفضة الانبعاثات.

افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي بتشريف رئيس مجلس الوزراء

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر ديسمبر 2025، مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية، إحدى الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث يأتي افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة (۳۰، و۳۷، و45) كيلو وات في إطار جهود الدولة المصرية للمضي قدمًا نحو تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، ويعد إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي إنجازًا صناعيًا مهمًا، حيث يمثل هذا النوع من الطلمبات العمود الفقري في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتلبية الطلب الشديد على هذه النوعية من الطلمبات خاصةً لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وتساهم الطلمبات الغاطسة من تصنيع شركات الإنتاج الحربي في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ويتم هذا الإنجاز الصناعي لأول مرة بمصر نتيجة لتضافر جهود أكثر من شركة تابعة للوزارة، وقد تم بالفعل بدء الإنتاج وتوريد عدد من الطلمبات لبعض الجهات بالدولة، منها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات مثل محافظة مطروح، وفي سياق متصل تم بشهر نوفمبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ستارك" للتعاون المشترك في مجال تصنيع المحركات الكهربائية، للوصول بنسبة المكون المحلي للطلمبة الغاطسة إلى 90%.

دور حيوي لوزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة

كما تم توقيع عقد رباعي بين وزارات (الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية) لإنشاء مصنع تدوير المخلفات محلي الصنع (مستقبل-1) بطاقة (640) طن/يوم لإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل، وتم استلام الموقع والبدء في أنشطة المشروع، وذلك بشبرامنت في محافظة الجيزة.

المركز الطبي التخصصي.. خدمة طبية لائقة.. توريد أجهزة طبية متطورة.. وزيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة الغسيل الكلوي

يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة طبية هامة والمتمثلة في المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي، ولتقديم خدمات صحية شاملة للمترددين عليه تم خلال 2025 توفير عدد من الأجهزة الطبية الجديدة، كما تم تطوير قسم الأشعة من خلال افتتاح وحدة أشعة DR عادية، وافتتـح وزير الدولـة للإنتاج الحربي مشروع توسعة وحدة الغسيل الكلوي ومشروع وحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالي بالمركز الطبي التخصصي، حيث تم عمل امتداد لوحدة الغسيل الكلوي بالمركز وزيادة الطاقة الاستيعابية لها لتضم عدد (50) ماكينة غسيل كلوي بدلا من (30) ماكينة، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر الوحدات على مستوى الجمهورية من حيث عدد الأجهزة المتوفرة بها، ومن جانب آخر يعد جهاز الهايبر باريك بوحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالي الجهاز الوحيد المتوفر بمنطقة جنوب القاهرة وحتى آخر محافظات الصعيد، كما يعد من أهم الطرق العلاجية المستخدمة في علاج العديد من الأمراض، ويخدم المشروعان منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المرضى ويخفف العبء عنهم.

قطاع الميادين المركزية.. دور حيوي في تنفيذ اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح شركات الإنتاج الحربي والقوات المسلحة ومختلف الشركات الأجنبية.. وتعزيز مهارات العاملين من خلال برامج تدريبية في مختلف التخصصات

من أهم الإنجازات التي حققها "قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ" التابع لوزارة الإنتاج الحربي، تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح شركات الإنتاج الحربي والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية إلى جانب تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة، وتم تنفيذ عدد (20) برنامج تدريبي لعدد (36) من العاملين بالقطاع في مختلف التخصصات لتعزيز مهارات العنصر البشري بالقطاع، ومن ناحية أخرى تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للقطاع من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

