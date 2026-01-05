الإثنين 05 يناير 2026
محافظ القاهرة يفتتح مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني

محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح مركز الرعاية المركزة
افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بحي مصر الجديدة بتكلفة ١١ مليون جنيه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن افتتاح مركز الرعاية المركزة والذي يضم ١٤ سريرًا يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة القاهرة وتقديم خدمة طبية متميزة بجودة عالية للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة.

 

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تمنح قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا وتضع تحسين الخدمات الصحية على رأس أولوياتها سعيًا لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دور المجتمع المدني باعتباره شريك للأجهزة التنفيذية 

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدني باعتباره شريك للأجهزة التنفيذية في تنفيذ مخططاتها التنموية والخدمية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ القاهرة أن المستشفى يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين، ويضم مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن إضافة وحدة الرعاية المركزة تعزز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة وتقليل الضغط عن باقي المستشفيات.

ويتكون المستشفى التابع لجمعية جمال الدين الأفغانى من أرضى و٣أدوار، ويضم قسمًا داخليًا، و٣ غرف عمليات،وعيادات، ومعمل، وأقسام الأشعة، وصيدلية، وقسم طوارئ.

رافق محافظ القاهرة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء وعضو مجلس النواب، والدكتور تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من وقيادات المحافظة.

