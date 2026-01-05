رئيس "المنصورة الأهلية": إنجازات 2025 نقلت الجامعة من التأسيس إلى التأثير

18 حجم الخط

واصلت جامعة المنصورة الأهلية خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كأحد النماذج الجامعية الصاعدة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي، محققة حصادًا نوعيًا من الإنجازات الأكاديمية والبحثية والإنشائية والطلابية، يعكس نضج الأداء المؤسسي وسرعة التحول من التأسيس إلى الريادة، وذلك في إطار الرؤية الوطنية لتطوير منظومة التعليم العالي وتعظيم دور الجامعات الأهلية كقاطرة للتنمية المستدامة.

انتقال الجامعة من التأسيس إلى التأثير

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل حصاد مرحلة تأسيس مدروسة انتقلت خلالها الجامعة من البناء المؤسسي إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الجامعة استطاعت في وقت قياسي أن تضع لنفسها موضعًا تنافسيًا واضحًا على خريطة التعليم العالي من خلال بنية تحتية ذكية، وبرامج أكاديمية متقدمة، وشراكات دولية فاعلة، ومنظومة بحثية تتماشى مع المعايير العالمية.

وأضاف: يعكس حصاد عام 2025م بجامعة المنصورة الأهلية انتقالها السريع من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التأثير، كجامعة حديثة بهوية واضحة، واستراتيجية طموحة، وقدرة تنافسية متنامية، تؤهلها لتكون أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم العالي المصرية، ومنصة فاعلة لإعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل بثقة وكفاءة.



خاطر: أداء مؤسسي متصاعد للجامعة وإنجازات تعزز التنافسية الدولية

وتابع أن ملف الجامعات الأهلية حظي بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبحت هذه الجامعات أحد المسارات الرئيسية في منظومة التعليم العالي، مشيرا إلى أن جامعة المنصورة الأهلية تُعد من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية الدولية، ومجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، ولا تكتفي بتقديم تعليم تقليدي، بل تركز على إعداد خريج قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وربط التعليم بالبحث العلمي وسوق العمل، وتعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن ما تحقق هو بداية لمسار طموح أكثر شمولًا في الأعوام المقبلة.



أُنشئت جامعة المنصورة الأهلية بموجب القرار الجمهوري رقم (42) لسنة 2022م كأول جامعة أهلية منبثقة عن جامعة حكومية، لتجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الخبرة الأكاديمية العريقة والحوكمة الحديثة، بما يخدم أهداف الدولة في ربط التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل، وأُقيمت على مساحة 56 فدانًا، وتضم 10 مبانٍ متكاملة تشمل المبنى الرئيسي، ومبنى المعامل المركزية، وعدد (6) مبانٍ تعليمية حديثة، إلى جانب (2) ورشة هندسية، مع تجهيز وفرش 278 مدرجًا وقاعة ومعملًا دراسيًا وفق أحدث المعايير العالمية بما يوفر بيئة تعليمية تفاعلية داعمة للإبداع والبحث العلمي.

حزمة متميزة من البرامج الأكاديمية في القطاعات

وتقدم الجامعة حزمة متميزة من البرامج الأكاديمية في القطاعات الطبية والهندسية والإدارية والتكنولوجية، من أبرزها برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، برنامج فارما D صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، برنامج فارم D صيدلة إكلينيكية (المنصورة الأهلية / مانشستر)، برنامج هندسة البناء والتشييد بكلية الهندسة، برنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية الهندسة، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة، برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات بكلية الهندسة، برنامج هندسة الميكاترونيكس بكلية الهندسة، برنامج هندسة العمارة المستدامة بكلية الهندسة، برنامج بكالوريوس علوم التمريض بكلية التمريض، برنامج التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامج ريادة الأعمال الإلكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامج المحاسبة القانونية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامج إدارة الأعمال الهندسية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامج المختبرات الطبية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، برنامج تقنيات الأشعة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، برنامج الإحصاء ونظم المعلومات الطبية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، برنامج الرعاية الطبية الحرجة والعاجلة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، في إطار رؤية تعليمية تستجيب لمتطلبات الاقتصاد المعرفي.



جامعة المنصورة الأهلية تعزز حضورها الدولي وتدخل التصنيفات العالمية خلال 2025

وشهد عام 2025م طفرة نوعية في ملف تدويل التعليم، حيث تم تفعيل أول برنامج توأمة دولية عبر بروتوكول تعاون مع جامعة مانشستر البريطانية من خلال برنامج (فارم D - صيدلة إكلينكية – المنصورة الاهلية / مانشستر)، فضلًا عن توقيع 61 بروتوكول تعاون مع مؤسسات وهيئات كبرى لدعم العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، وقبول الجامعة كعضو عامل في اتحاد الجامعات العربية، بما يعزز حضورها المؤسسي عربيًا ودوليًا.

واصلت الجامعة تعزيز إنتاجها البحثي، حيث تم نشر 168 بحثًا دوليًا، منها 104 أبحاث مصنفة Q1 و64 بحثًا Q2، وهو ما انعكس على حضورها في التصنيفات العالمية، حيث أُدرجت ضمن THE Impact Rankings في الفئة (1501+ عالميًا)، وحققت المركز 1347 عالميًا في تصنيف UI GreenMetric، بما يؤكد التزامها بالاستدامة البيئية، إلى جانب إحرازها الفئة 151–175 في تصنيف THE Arab University Rankings، والمركز 223 في التصنيف العربي للجامعات (ARU).

وفي ملف الأنشطة الطلابية، حققت الجامعة إنجازًا غير مسبوق بحصولها على المركز الأول بين الجامعات الأهلية، والفوز بـالجائزة الذهبية في مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، إلى جانب افتتاح 5 كيانات طلابية دولية، من بينها ENACTUS وIEEE وTEDx وHuawei ICT Academy، بما يعزز مهارات القيادة وريادة الأعمال لدى الطلاب.

الانتهاء من تجهيز 49 معملًا بمبنى المعامل المركزية



كما تم الانتهاء من تجهيز 49 معملًا بمبنى المعامل المركزية، إلى جانب تجهيز بيت الحيوان، وافتتاح المرحلة الأولى من الوحدات التدريبية بكلية طب الأسنان، والتي تضم 3 عيادات تعليمية بسعة إجمالية تبلغ (66) وحدة أسنان، إلى جانب جهاز أشعة بانوراما، معامل المحاكاة، والتي تضم 6 معامل بإجمالي (240) جهازًا للمحاكاة، لتأهيل الطلاب عمليًا وفق أحدث النظم التعليمية المعتمدة عالميًا، فضلًا عن أربعة معامل أشعة تخصصية،

بما يوفّر بيئة تدريب إكلينيكي متقدمة تحاكي الواقع المهني بدقة عالية.



إنشاء 3 مراكز متخصصة لتأهيل منتسبي الجامعة

وتم إنشاء 3 مراكز متخصصة لتأهيل منتسبي الجامعة، شملت مركز ريادة الأعمال، ومركز التميز والتدريب، ومركز الإبداع والابتكار.

وفي إطار الاهتمام بجودة الحياة الجامعية، تم توفير مدينة جامعية تضم 10 عمارات سكنية بسعة 720 غرفة فندقية، مزودة بكافة الخدمات، وكذلك تم إنشاء 3 عيادات طبية داخل الحرم الجامعي، ووحدة رعاية أولية بالإسكان الجامعي تعمل على مدار 24 ساعة، مجهزة بأحدث الإمكانات، مع دعم المنظومة بسيارة إسعاف حديثة ومجهزة بأحدث تجهيزات الرعاية الطبية لخدمة منسوبي الجامعة، إلى جانب التعاقد مع شركات متخصصة لتقديم الخدمات اللوجستية.

