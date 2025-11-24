الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
أمرت  النيابة العامة بحبس عاطل بتهمة غسل أموال قيمتها 60 مليون جنيه حصيلة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط حيال عنصر جنائي تورط في غسل أموال بلغت قيمتها 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في التعدي على حقوق الملكية الفكرية.


تفاصيل القضية

وأكدت التحريات أن المتهم حصل على مبالغ طائلة من أنشطة مخالفة للقانون تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ثم لجأ إلى محاولة إخفاء مصدرها الحقيقي عبر إضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية


وتبين أن القيمة الإجمالية للأموال التي حاول غسلها بلغت 60 مليون جنيه.


إجراءات الداخلية

كلّفت الأجهزة المعنية فرقها بمتابعة وفحص ممتلكات المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال.

النيابة العامة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة الداخلية

