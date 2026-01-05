5 آلاف جنيه وموبايل، تجديد حبس لص سرق شقة مسن في أكتوبر

18 حجم الخط

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل مسجل خطر بتهمة سرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من داخل شقة بدائرة قسم أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بفحص السجل الجنائي للمتهم، واستدعاء الضحية لسماع أقواله في الواقعة.

القبض على عاطل بأكتوبر

وكان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة تلقى إخطارا من اللواء هانى شعراوى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه حضور مسن 65 سنة على المعاش إلى مكتب العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر وحرر محضرا بتضرره من سرقة مبلغ مالى 5 آلاف جنيه وهاتف محمول من شقته، عندما ترك نافذة الصالة مفتوحة سهوا وخرج، وعند حضوره إلى شقته اكتشف سرقة المبلغ المالى والهاتف المحمول.

وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، تمكن رجال مباحث أكتوبر من القبض على المتهم 30 سنة عاطل ومسجل خطر سرقات.

وبمواجهته أمام العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر، اعترف بارتكابه الواقعة مستغلا نافذة الصالة غير المغلقة وأرشد عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت قراراتها السابقة.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة؟

يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

