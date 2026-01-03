السبت 03 يناير 2026
نائبة بالكونجرس تهاجم ترامب بعد تصريحه حول التدخل في إيران لدعم المتظاهرين

انتقدت عضو الكونجرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول استعداد الولايات المتحدة لدعم المشاركين بالاحتجاجات في إيران.

 

التهديد بثورة ضريبية

 

وكتبت غرين في منشور عبر منصة "إكس": "الملياردير الإسرائيلي العامل في مجال الأمن السيبراني الذي يطالب بسحب حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للأمريكيين والرئيس ترامب الذي يهدد بالحرب ويرسل قوات إلى إيران هو كل ما صوتنا ضده في عام 24".

 

وأضافت: "أمضى ناخبو ترامب الأسبوع في التهديد بثورة ضريبية لأنهم غاضبون للغاية من الهدر والاحتيال وإساءة استخدام أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس والتي تذهب إلى الأجانب والحروب الأجنبية، ويجب أن ينصب التركيز على أموال الضرائب هنا في وطننا والدفاع عن الحريات والحقوق التي وهبها لنا الله".

 

وخلصت قائلة:" في عام 2024، صوّتنا من أجل أن تتوقف أمريكا عن كونها شرطي العالم، وتمويل الحروب الخارجية وقتل الأبرياء، وتمويل الاحتيال والنصب، والسماح للأجانب بالدخول أو إدخالهم إلى أمريكا، صوتنا ضد أمريكا في المركز الأخير".

 

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة "ستتدخل لإنقاذ المتظاهرين السلميين في إيران إذا أقدمت السلطات على إطلاق النار عليهم"، مشددا على أن بلاده "جاهزة للتحرك فورا لحماية المحتجين السلميين".

 

من جانبه، حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ترامب من "مغامرة خطرة"، بعد تهديداته بالتدخل إذا أقدمت السلطات في إيران على قتل المتظاهرين.

 

وتزامنت هذه التصريحات مع اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران على خلفية التدهور الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة، حيث دخلت التحركات يومها الخامس وشملت محافظات ريفية، فيما أعلنت السلطات الإيرانية مقتل سبعة أشخاص على الأقل وتسجيل اعتقالات، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية ووكالات أنباء إيرانية.

