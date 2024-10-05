السبت 05 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

حسني صالح: قلع الحجر 2 به مفاجآت وقصص جديدة

قلع الحجر
قلع الحجر

أكد المخرج حسني صالح أن الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر به العديد من المفاجآت التي يحملها للجمهور، مشيرًا إلي أن هناك عدد من القصص الجديدة سيتم اضافتها علي أحداث العمل.

وتم الانتهاء من كتابة سيناريو العمل بشكل كامل حاليًا ويقوم المخرج حسني صالح بتحديد أماكن التصوير المقرر أن يتم التصوير فيها.


مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم والمسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

 

أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر من بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.

 

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