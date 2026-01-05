هجوم برلماني على وزير الأوقاف بسبب رفع إيجارات الأراضي

18 حجم الخط

شن علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري، بمجلس الشيوخ، هجومًا حادًا على مسؤولي وزارة الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة، أمس الأحد، وذلك على خلفية قرار رفع أسعار إيجار أراضي الأوقاف المؤجرة للمزارعين.

توجيهات القيادة السياسية

وأكد النائب أن وزارة الأوقاف خالفت توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بعدم تحميل المزارعين أعباء إضافية، مشددًا على أن القرار يمس شريحة واسعة من صغار المزارعين الذين يمتلكون مساحات تتراوح بين قيراط واحد وحتى 3 أفدنة.

وأوضح عبد النبي أن القرار يطال نحو 98 ألف مستأجر، يقومون بزراعة ما يقرب من 96 ألف فدان من أراضي الأوقاف، محذرًا من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى أزمة مجتمعية حقيقية.

وأشار إلى أن وزير الأوقاف لم يحضر الاجتماع، ما دفع أعضاء اللجنة إلى رفع مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الشيوخ، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، لبحث تداعيات القرار والتدخل لإعادة النظر فيه.

استمرار العمل بقرار رفع الإيجارات

وشدد النائب على أن استمرار العمل بقرار رفع الإيجارات يمتد أثره إلى أكثر من 500 ألف مواطن، مؤكدًا أن الأمر قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي والأمن القومي إذا لم يتم احتواؤه بشكل عاجل.

