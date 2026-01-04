"زراعة الشيوخ" تطالب بمراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

18 حجم الخط

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد، أزمة رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية بحضور ممثلي وزارتي الزراعة والأوقاف.

صغار المستأجرين

وقال الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أن اللجنة تلقت مذكرة بتظلمات من يقرب من ٢٠٠ من المستأجرين يتظلمون من رفع القيمة الإيجارية وأننا لسنا ضد سياسة وزارة الأوقاف بإدارة أموال الوقف ولكن نتكلم عن صغار المستأجرين وطلبنا تصنيف بمساحات الأوقاف بالمحافظات وأن يكون تسعير الإيجار مناسب للاستصلاح الزراعي حتى لايتأثر المزراعين بشكل سلبي.

وأشار إلى أن اللجنة أجرت دراسات مختلفة عن هذا الموضوع ونحن ننظر بعين الرحمة لهؤلاء المستأجرين فماذا يحدث إذا ترك هؤلاء أراضيهم؟ سيزيد معدل الفقر.

وتابع: نتكلم عن أكثر من ٧٠٠ ألف نسمة وحوالي ١٠٠ ألف فدان من أراضي الأوقاف.

القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف



وقال النائب محمد شعيب أمين سر اللجنة، إن الهدف من الاجتماعات المتكررة حول القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف هو مناقشة مشاكل صغار المزارعين ولذلك يجب ضرورة وضع حل لهذه المشكلة.

فيما قال النواب إن القطاع الزراعي مهم جدا في الاقتصاد المصري ويجب مراعاة البعد الاجتماعي للمزراعين بهذه الأراضي ولايجب تثبيت سعر الإيجار على المحصول سنويا ولابد من مراعاة صغار المزارعين في القيمة الإيجارية.

وضع آلية لحل مشكلة صغار المزراعين

وقال النائب إبراهيم عيسى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أنه مطلوب وضع آلية لحل مشكلة صغار المزراعين وإعادة تسعير القيمة الإيجارية ومراعاة البعد الاجتماعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والسماد ووضع آلية عادلة للتسعير.

وأشار الي ضرورة وجود حل لهذه المشكلة بحيث يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المساحات الصغيرة وبعضها يصل الى ٦ قيراط وبما لايؤثر على وزارة الأوقاف ومواردها.

التنسيق بين وزارات الزراعة والأوقاف



وأكد النائب عادل زيدان عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن الحلول المقترحة مؤقتة ولابد من حل المشكلة جذريا وكل مؤسسات الدولة تسعى للحصول على القيمة العادلة من ممتلكاتها ومن بينها وزارة الأوقاف ولابد من التنسيق بين وزارات الزراعة والأوقاف والتضامن لعمل بحث حول كل حالة بحيث يتم إيجاد حل جذري.

وأضاف: وزارة الأوقاف عليها تشكيل لجنة مشتركة مع الزراعة لتوفر المستلزمات وتتعاقد مع المزراعين وأن تراعي ألا يزيد سعر من هم أقل من ٣ فدان عن ٢٥ ألف جنيه مشيرا إلى أنه يجب وضع حلول للحفاظ على القيمة الإيجارية لأرض الأوقاف ومراعاة مصالح المزراعين.

وقال المهندس محمد شوقي مهندس زراعي بوزارة الاوقاف، إن المساحة الإجمالية لأراضي الأوقاف ٩٦ ألف فدان من بينهم من هو يستأجر أقل من فدان وهؤلاء يزرعون محاصيل تقليدية.

ومن جهته قال المهندس عمرو عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بهيئة الاستصلاح الزراعي، إن هناك عدة عوامل تحدد القيمة الايجارية منها قرب الأرض من الخدمات ونوع التربة ومصادر المياه وغيرها من الأمور لافتا إلي أن القيمة الإيجارية ونسبة الزيادة في محافظات الوجه البحري بناء على لجنة رباعية تراوحت بنسبة 100 إلي 120% في بعض الأراضي.

الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف



وقال هشام عبد العزيز مسئول الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف أننا نحتاج مزيد من الدراسات حول هذه القضية قبل رفع توصية بها.

