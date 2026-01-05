الشبورة المائية تحجب الرؤية أمام السائقين بالغربية، والمرور يحذر من تجاوز السرعات

الإثنين 05 يناير 2026
شهدت عدد من الطرق الرئيسية والزراعية بمحافظة الغربية صباح اليوم الإثنين انتشارًا كثيفا للشبورة المائية ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أمام قائدي المركبات خاصة على الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات الزراعية.

ودفعت حالة الطقس أجهزة المرور إلى تكثيف تواجدها الميداني على الطرق لمتابعة الحالة المرورية وتسيير الحركة ومنع التكدسات مع تشغيل الإشارات التحذيرية وتنبيه السائقين بضرورة توخي الحذر.

وحذرت الإدارة العامة للمرور بالغربية قائدي السيارات من تجاوز السرعات المقررة مع التأكيد على أهمية استخدام فوانيس الضباب وترك مسافات أمان كافية بين المركبات وعدم التوقف المفاجئ أو تغيير الحارات بشكل مفاجئ حفاظا على سلامة الجميع.

كما ناشدت مرور الغربية السائقين بالالتزام بتعليمات رجال المرور والإرشادات المرورية لحين تحسن الأحوال الجوية وارتفاع مستوى الرؤية على الطرق.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

