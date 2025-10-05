الأحد 05 أكتوبر 2025
احتفالا بملحمة العبور، القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا للجماهير

القوات المسلحة المصرية
بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقرر فتح المتاحف العسكرية مجانًا لإستقبال الجماهير حتى يوم 6 من أكتوبر الجاري، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر، ومتحف بورسعيد الحربى، ومتحف العلمين العسكرى

حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية والتعريف بأمجاد وبطولات أبناء مصر

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية والتعريف بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.

وفي إطار احتفالات جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، توجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث كان في استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن  الرئيس وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، فيما عزفت الموسيقى العسكرية “سلام الشهيد” تكريمًا لأرواح شهداء مصر الأبرار، وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان لتضحياتهم الخالدة. 

عقب ذلك، قام الرئيس بتحية عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر، ثم توجّه إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث وضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وقام عقب ذلك بمصافحة أفراد أسرة الزعيم الراحل وقادة القوات المسلحة. 

واختُتمت المراسم بعزف السلام الوطني، ثم قام الرئيس بتحية عدد من كبار رجال الدولة قبيل مغادرته منطقة النصب التذكاري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس توجّه عقب ذلك، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان في استقباله عدد من أفراد أسرته. 

وقد قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على الضريح، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، ثم صافح أفراد أسرة الرئيس الراحل.

