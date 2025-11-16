خبير عالمى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة فى جراحة المسالك البولية

18 حجم الخط

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور أندرو ديفيد بيرد (إنجليزى الجنسية) خبير جراحة المسالك البولية بمستشفى رويال نترى ليفربول، وذلك خلال المدة من 24 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

للحجز والإستعلام على رقم تليفون: 01204446720.

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية بالمنطقة الغربية

وفي سياق آخر، شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى، الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية بإستخدام الذخيرة الحية، وذلك بحضورالفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من المحافظين وقادة القوات المسلحة والدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين والشخصيات العامة وعدد من شيوخ وعواقل مطروح وسيوة وطلبة جامعة مطروح.



حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى

وألقى اللواء أ. ح. حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة أكد خلالها حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع إدارة أعمال القتال لإقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية التى نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوى وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.