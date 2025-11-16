الأحد 16 نوفمبر 2025
خبير عالمى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة فى جراحة المسالك البولية

المجمع الطبى للقوات
المجمع الطبى للقوات المسلحة، فيتو
يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور أندرو ديفيد بيرد (إنجليزى الجنسية) خبير جراحة المسالك البولية بمستشفى رويال نترى ليفربول، وذلك خلال المدة من 24 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

للحجز والإستعلام على رقم تليفون: 01204446720.

 

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية بالمنطقة الغربية

وفي سياق آخر، شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى، الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية بإستخدام الذخيرة الحية، وذلك بحضورالفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من المحافظين وقادة القوات المسلحة والدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين والشخصيات العامة وعدد من شيوخ وعواقل مطروح وسيوة وطلبة جامعة مطروح.


حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى

وألقى اللواء أ. ح. حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة أكد خلالها حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع إدارة أعمال القتال لإقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية التى نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوى وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

الجريدة الرسمية