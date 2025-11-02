وزير الدفاع يلتقى نظيره الرومانى ويبحث معه تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين (فيديو)

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد ليفيو إيونوت موشتينو وزير الدفاع الرومانى والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى، وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة، ودعم آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الرومانى عن تقديره لدور مصر الفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى، متطلعًا أن تشهد المرحلة القادمة تعزيز العلاقات المشتركة على الصعيد العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والرومانية.

كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى، تضمنت أهم الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين تدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والرومانية.

