الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي (فيديو وصور)

المرحلة الرئيسية
المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية
شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوى، وذلك بحضور الفريق  أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوى

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق  ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوى لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى والتصدى لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها فى ظل التطور المستمر لنظم القتال.

 

 

وتضمنت المرحلة التصدى لهجمات جوية معادية بإستخدام الأنظمة الصاروخية متعددة المدايات والتى تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية.

وشهدت المراحل السابقة تنفيذ تحركات للقوات والمعدات ليلًا ونهارًا للوصول للمناطق المخططة للإعداد والتجهيز لتنفيذ الرماية فى ظروف واقعية تجسد أعمال التصدي للتهديدات والعدائيات الجوية المختلفة وحماية الأهداف الحيوية.


 

وفى نهاية المرحلة نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحية وتقدير الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود التى يبذلها رجال الدفاع الجوى لحماية الوطن وصون مقدساته، مشيدًا بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العناصر المشاركة فى أدائهم لمهامهم والدقة فى إصابة الأهداف والتعامل معها بإحترافية عالية، موجهًا التحية لرجال الدفاع الجوى المرابطين فى مواقعهم مواصلين العمل ليلًا ونهارًا ويبذلون الجهد والعرق لحماية سماء مصر ومجالها الجوى.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر الفريق أحمد خليفة وزير الدفاع والانتاج الحربي وزير الدفاع قوات الدفاع الجوي اركان حرب القوات المسلحة قادة القوات المسلحة

