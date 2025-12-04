جبار 200 وكاسحات الألغام والعقرب، أبرز المنتجات المشاركة في إيديكس 2025

18 حجم الخط

ضم معرض إيديكس 2025 في نسخته الرابعة المقامة في القاهرة في الفترة ما بين 1 الى 4 ديسمبر العديد من الأسلحة والمنتجات العسكرية المميزة طول فترة إقامة المعرض.

ومن بين المنتجات التي عرضت خلال المعرض ولاقت استحسانا كبيرا المسيرة الأرضية العقرب.

تشارك الهيئة العربية للتصنيع في النسخة الرابعة من معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية 2025 المقام خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، بعرض 57 منتجًا، منها 18 منتجًا جديدًا لأول مرة و9 منتجات تابعة للقوات المسلحة.

ومن هذه المنتجات بعض المسيرات التي تحافظ على العنصر البشري من الجنود والضباط في مكافحة الإرهاب أو أرض المعركة، مثل المسيرة الأرضية "العقرب" وهي عبارة عن عربة صغيرة تحمل رشاش يمكن إدارتها عن بعد للكشف والتعامل مع أي تهديد بشري.

المسيرات المصرية فخر الصناعات العسكرية لاقت إقبالا كبيرا من الزائرين على مشاهدتها والتعرف على المواصفات الفنية من داخل معرض الصناعات الدفاعية «إيديكس 2025».

وقدمت مصر نموذجا متقدما لنماذج الطيران بدون طيار، بقدرات تشغيلية تعكس التطور المتسارع في منظومة الطائرات المسيرة المصرية.

وتأتي "جبار-200" ضمن فئة الطائرات الهدفية، وتوفر بيئة تدريبية أكثر واقعية، خصوصا في السيناريوهات التي تتطلب تحملًا طويلًا ودقة عالية في الأداء.

وتم تطوير هذه النسخة لتمنح القدرة على تنفيذ مهام تدريبية ممتدة، مع قابلية تشغيل تتناسب مع العمليات المكثفة والمتكررة.

مميزات المسيرات

تتميز الطائرة بقدرتها على التحليق المتواصل لمدة 14 ساعة، وبسرعة تصل إلى 200 كم/ساعة، وهو ما يضعها في صدارة المنظومات التي تعتمد على مهام طويلة الأمد وأنماط طيران متكيّفة.

كما يعتمد تصميمها على هيكل خفيف، مع وزن إقلاع أقصى يبلغ 200 كجم، ما يمنحها مستوى أعلى من المناورة والاستجابة الفورية.

عمليات الصيانة

وتوفر "جبار-200" مرونة تشغيلية كبيرة بفضل تصميمها المعياري، الذي يسمح بتسريع عمليات الصيانة وإعادة التشغيل، الأمر الذي يجعلها خيارًا مناسبًا للمهام المتكررة التي تحتاج إلى جاهزية مستمرة.

وتستند في أدائها إلى منظومة تحكم تتيح محاكاة واسعة لصور التهديدات الجوية، بما يشمل الارتفاعات المختلفة وأنماط الطيران المتغيرة.

المواصفات الفنية

وعن المواصفات التقنية للطائرة، فإن طولها يبلغ 3.05 متر فيما يبلغ باع الجناح 2.8 متر.

ظهرت خلال معرض إيديكس 2025 عدد من الأجهزة والمعدات أهمها كاسحة الألغام المصرية من طراز ST-108-GPR إحدى أكثر المنظومات تطورًا في هذا المجال، والتي تم تزويدها بتقنية الرادار المخترق لطبقات الأرض GPR عالية الدقة وهي مثبتة على عربة مضادة للألغام والكمائن من إنتاج شركة AMSTONE.

الدمج بين المنظومات

وتم الدمج بين الحماية المتقدمة والتقنيات المتطورة مما يمنح المنظومة قدرة استثنائية على المناورة والعمل بكفاءة داخل أكثر ميادين القتال خطورة وكثافة من حيث النيران.

ويعتبر هذا المستوى التكنولوجي والتدريع الذي توفره المنظومة من الأعلى عالميًا ولا يتوفر إلا في عدد قليل من دول العالم أهمها الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

الطائرات الهجومية والمسيرات أصبحت أهم عنصر في الجيوش الحديثة وقد تنافس عدد كبير من الشركات في عرض أحدث ما لديها من المقاتلات في العالم بمعرض ايديكس للصناعات الدفاعية 2025 في نسخته الرابعة المقام علي أرض المعارض بمصر.

أهم المقاتلات:

-المقاتلة KF 21 الكورية من الجيل 4.5 وتعمل بالذكاء الاصطناعي ومسيرات مما يجعلها غرفة عمليات جوية وتعرض كوريا على مصر هذه المقاتلة مع إمكانية الشراكة بالتصنيع المحلي داخل مصر.

-الهليكوبتر المقاتلة الكورية maha 1 وتعتبر مقاتلة تكتيكية رائعة خصوصًا مع أنظمة الاتصال المتطورة مما يجعلها منصة لتوجيه المسيرات.

-مقاتلة FA50 الكورية وهي من ضمن القوات الجوية المصرية، حيث تستخدمها مصر كمقاتلة خفيفة في تدريب الطيارين وهي خطوة جيدة لتدريب الطيارين على الأجيال الحديثة تمهيدًا للانتقال للطائرات الشبحية من الجيل 5.

الرافال الفرنسية:

-المقاتلة رافال الفرنسية التي تخدم في صفوف القوات المصرية وهي من الجيل 4 وتم إضافة تطويرات رقتها الي الجيل 5 مقاتلة حديثة في التسليح، حيث تطمح مصر للحصول على تسليحها الكامل من الصواريخ لخوضها القتال خلف حدود الرؤية.

- مقاتلة اليورو فايتر: وهي تعد أيضا من الجيل 5.

-الطائرات F16 بلوك 52: وهي المقاتلة الأكبر في السرب الجوي المصري حيث تعد مصر ثاني أكبر مشغل لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية جيل رابع.

-المسيرة الانتحارية جبار 150 التي تقوم بتصنيعها شركة مصرية 100%.

-المسيرة الهجومية الجديدة حمزة 2 مشروع مشترك بين مصر والصين.

-هليكوبتر MI 17 أحد طائرات القوات الجوية المصرية.

-طائرة تدريب K8 تصنيع مصري.





