السبت 29 مارس 2025
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تفاصيل إصابة سائق ومندوب في انقلاب سيارة شركة في ترعة علي طريق ميت سلسيل في الدقهلية

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة بالدقهلية، فيتو

أصيب سائق ومندوب في حادث انقلاب سيارة ربع نقل حمراء اللون على طريق ميت سلسيل الكفر الجديد فى البحر الصغير، وتم نقلهما إلى مستشفى ميت سلسيل العام.

إصابة سائق ومندوب في انقلاب سيارة في ترعة بالدقهلية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في انقلاب سيارة حمراء اللون بترعة البحر الصغير في طريق ميت سلسيل في الدقهلية.

إنقاذ سائق ومندوب في الحادث 

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث، وتم إنقاذ السائق والمندوب ونقلهما إلي مستشفي ميت سلسيل ىتلقي العلاج اللازم كما تم انتشال السيارة.

كما تم استخراج السيارة الربع نقل من ترعة البحر الصغير وإعادة سير الحركة المرورية علي الطريق.

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تحرير محضر للعرض علي النيابة العامة 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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