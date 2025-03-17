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محافظات

بعد خطوبة عام، مصرع طبيب وخطيبته في انقلاب سيارة بالدقهلية

الدكتور وخطيبته،
الدكتور وخطيبته، فيتو

شهد طريق ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية مصرع طبيب وخطيبته انقلبت بهما السيارة وأودت بحياتهما على الفور بعد خطوبة استمرت عاما.

وكشف أهالي ميت سلسيل أن الضحايا مخطوبين من سنة وكانوا بيجهزوا لفرحهم وماتوا مع بعض إثر حادث أليم.


وبالفحص تبين مصرع الدكتور حمدي السيد عبد الحميد 25 سنة والدكتورة أسماء إبراهيم عبد اللطيف 24 عاما مخطوبين من سنة كانوا مع بعض في العربية على طريق ميت سلسيل التابع لمحافظة الدقهلية العربية اتقلبت بيهم. 

وخيم الحزن على أهالي ميت سلسيل، وتبدل حال أسر الضحايا فبدلا من تجهيزهم لفرحهم فقدوا حياتهم، ونعاهم الجميع مع تحدثهم عن حسن أخلاقهم وتربيتهم.

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الدكتورة اسماء الدقهلية ابراهيم عبد اللطيف بمحافظة الدقهلية طريق ميت سلسيل محافظة الدقهلية

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