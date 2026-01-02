الجمعة 02 يناير 2026
سياسة

زلزال "المصري الديمقراطي" القادم، هل يترجل فريد زهران عن صهوة الحزب؟

عقب ماراثون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تتجه أنظار الساسة صوب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ حيث تفصل الحزب شهور قليلة عن انتخابات داخلية لاختيار رئيسه وهيئته العليا. 

والانتخابات القادمة لن تكون مجرد إجراء تنظيمي، بل هي قراءة لمستقبل واحد من أعرق أحزاب «يسار الوسط» الذي نجح في الحفاظ على توازنه وسط أمواج السياسة المتلاطمة خلال السنوات الماضية.

بوصلة رئاسة المصري الديمقراطي، خيارات فريد زهران

التساؤل الأكثر إلحاحًا الآن داخل أروقة الحزب: «هل يترشح فريد زهران لولاية جديدة»؟

استطاع «زهران» بحسب خبراء تحويل الحزب من كيان نخبوي إلى لاعب ميداني ينافس بقوة في جميع الفعاليات الانتخابية وفي القلب منها رئاسيات 2024، ومع ذلك لم يحسم أمره رسميًا بعد.

وتشير مصادر من داخل الهيئة العليا إلى أن زهران يواجه ضغوطًا من تيار «الاستقرار المؤسسي» للاستمرار، بينما يرى تيار التجديد أن الوقت قد حان لترسيخ مبدأ تداول السلطة، خاصة وأن الحزب يروج دومًا للديمقراطية كقيمة عليا.

وبحسب اللائحة، حق الترشح مكفول ل فريد زهران، إلا أن قراره النهائي سيحكمه التوافق الداخلي لضمان عدم حدوث انشقاقات.

بورصة المرشحين لرئاسة المصري الديمقراطي الاجتماعي

من اللافت خلال السنوات القليلة الماضية أن المنافسة داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لم تعد تقتصر على الحرس القديم، بل صعدت أسماء فرضت ثقلها تحت قبة البرلمان وفي الشارع السياسي، ويتوقع أن تكون فرس الرهان في الانتخابات المقبلة حال قررت الترشح على أرفع مناصب الحزب.

على رأس هؤلاء الدكتورة النائبة مها عبد الناصر،  التي باتت رقمًا صعبًا في المعادلة، بفضل أدائها البرلماني الرقابي والنوعي، حيث تطرح كواجهة عصرية تعبر عن تطلعات القطاع النسائي والشبابي.

في المقدمة أيضا النائب فريدي البياضي، والذي يمتلك قدرة على مد الجسور مع مختلف التيارات السياسية، وينظر إليه كشخصية توافقية قادرة على إدارة التنوع داخل الحزب.

وعلى قائمة المرشحين المهندس إيهاب منصور، صاحب الخبرة التنظيمية الكبيرة، والذي يستند إلى قاعدة شعبية قوية في الحزب لاسيما محافظة الجيزة مما يجعله منافسًا قويًا إذا ما قرر خوض معركة الرئاسة.

أجندة المصري الديمقراطي في 2026

يدخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عام 2026 وهو يتبوأ مكانة مميزة في الحياة السياسية المصرية، إذ لم يعد الحزب مجرد صوت معارض، بل تحول إلى مركز أبحاث سياسي يقدم بدائل تشريعية واقتصادية على أعلى مستوى.

وقيمة الحزب الحالية تكمن أيضا في قدرته على الجمع بين احترام المبادئ السياسية والبراجماتية الواعية؛ فهو يشارك في الحوار الوطني بفاعلية، وفي الوقت ذاته، يمتلك كتلة برلمانية هي الأكثر نشاطًا في استخدام الأدوات الرقابية، مما يمنحه ثقة الشارع كبديل مدني مؤسسي بعيد عن الشعارات الشعبوية.

وتظل انتخابات المصري الديمقراطي القادمة بمثابة بالونة اختبار للديمقراطية الحزبية في مصر، لاسيما أن الكثير من خبراء السياسة يرون الحزب يملك القدرة على إجراء انتخابات شفافة وتنافسية، مما يعزز من رصيده السياسي ويؤكد جدارته كفرس رهان في أي استحقاقات وطنية قادمة.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل يخرج الحزب بقيادة جديدة تعيد رسم ملامح المعارضة، أم يجدد الثقة في الحرس القديم لمواصلة المسار؟ الصندوق وحده هو من سيجيب.

