لحظة إيقاف مؤتمر صحفي لرئيسة المكسيك بسبب زلزال قوي (فيديو)

ضرب زلزال قوي جنوب ووسط المكسيك صباح يوم الجمعة، مما أدى إلى إيقاف المؤتمر الصحفي الأول للرئيسة كلوديا شينباوم في العام الجديد مع دوي إنذارات الزلازل في العاصمة.

زلزال قوي يضرب المكسيك

وسجلت الوكالة الوطنية للزلازل في المكسيك قوة الزلزال الأولية عند 6.5 درجات على مقياس ريختر، وحددت مركزه قرب بلدة سان ماركوس في ولاية غيريرو الجنوبية، على مقربة من منتجع أكابولكو الساحلي على المحيط الهادئ.

من جهته، أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن زلزالا بقوة 6.3 درجات ضرب الولاية نفسها، موضحا أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات.

وأفاد المسح الجيولوجي الأمريكي بأن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا، على بعد حوالي 4 كيلومترات شمال-شمال غرب رانشو فييخو في ولاية غيريرو، وهي منطقة جبلية تقع على بعد نحو 92 كيلومترا شمال شرق أكابولكو.

🚨 "¡UY, ESTÁ TEMBLANDO!" 🚨

‼️ SISMO SORPRENDE A LA PRESIDENTA Y PERIODISTAS DURANTE "LA MAÑANERA" 😱⚠️



🔴 Así fue como los asistentes a la conferencia "La Mañanera", de la presidenta @Claudiashein, evacuaron las instalaciones de #PalacioNacional tras la activación de la alerta… pic.twitter.com/Fh85lBUeqU — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) January 2, 2026

المكسيك من الدول المعرضة بشدة للزلازل

وأعادت الرئيسة شينباوم عقد مؤتمرها الصحفي بعد وقت قصير، مشيرة إلى أنها تحدثت مع حاكمة ولاية جيريرو إيفلين سالجادو، التي أبلغتها بأنه لم يبلغ عن أي أضرار جسيمة حتى تلك اللحظة.

وأكدت الرئيسة في منشور لاحق على منصة "إكس" عدم تسجيل أي أضرار فورية في ولاية جيريرو ولا في العاصمة مكسيكو سيتي، مشددة على متابعة التقييمات الميدانية للحصول على صورة أكثر اكتمالا.

وتعتبر المكسيك من الدول المعرضة بشدة للزلازل، إذ تقع عند تقاطع صفائح تكتونية متصادمة. وعلى مدى الأربعين عاما الماضية، شهدت البلاد سبعة زلازل على الأقل بلغت قوتها 7 درجات أو أكثر، تسببت مجتمعة في مقتل نحو 10 آلاف شخص، أغلبهم جراء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 8.0 درجات في عام 1985.

