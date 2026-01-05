الحصر العددي، خالد أبو أحمد يقترب من حسم مقعد دائرة مركز المحمودية بالبحيرة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الرابعة، دائرة مركز المحمودية، رشيد، والرحمانية بمحافظة البحيرة، والمخصص لها مقعدان.

وتم حسم المقعد الأول بالجولة الأولى، وإجراء الإعادة على المقعد الثاني.

وجاءت نتيجة الحصر العددي، أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 524 ألفًا و772 ناخبا، عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 67 ألفًا و449 ناخبًا، عدد الأصوات الباطلة ألف و173 صوتًا، عدد الأصوات الصحيحة 66 ألفًا و276 صوتًا.

وجاءت أصوات المرشحين كما يلي، خالد أبو أحمد "حزب حماة الوطن" 38100 صوت، ومحمد عباسي "مستقل" 28176 صوتا.

تنافس على المقاعد الخمسة بالدوائر 10 مرشحين

وجرت جولة الإعادة في أربع دوائر انتخابية، تشمل الدائرة الرابعة: مركز رشيد – المحمودية – الرحمانية، الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة: الدلنجات، الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة – بدر، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا، وتضم 300 لجنة، تستقبل مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبين وناخبات، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.