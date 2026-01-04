السلمية المزيفة للإخوان، كيف يحاول متحدث الجماعة خداع الرأي العام العالمي للإفلات من مقصلة ترامب؟

18 حجم الخط

في محاولة للإفلات من مقصلة ترامب، أثار المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان ـ جبهة محمود حسين ـ الجدل اليوم بتصريحات حاول فيها التنكر من أدبيات العنف الكامنة في أفكار ومنهج التنظيم، حيث وصف إدراج فروع الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بأنها «خطوة سياسية» لتحييد الإخوان عن دعم المقاومة، وهو إدعاء رفضه خبراء واعتبروه محاولة للتطهر من بصمات العنف الطويلة التي صاحبت نشأة الجماعة واستمرت معها حتى النهاية.

تصريحات الإخوان، التلاعب بـ السلمية

أكد فهمي، في مقابلة مع بي بي سي التركية، أن جماعة الإخوان حركة إصلاحية تلتزم بالأساليب السلمية، وأن الدافع وراء محاولة الولايات المتحدة لإدراج فروع الجماعة ضمن قوائم الإرهاب هو سياسي بحت، متأثر بتزايد نفوذ اليمين المتطرف في الغرب، ومحاولة إرضاء الاحتلال الصهيوني، ووجود أنظمة مستبدة في المنطقة، فضلًا عن الرغبة في الحد من تأثير الجماعة على الشباب.

وأضاف المتحدث أن الجماعة تنحاز للقضية الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر وطني، وأن الدعم الذي تقدمه لحركات مثل حماس يأتي في سياق هذا المبدأ. واستشهد بفكرة الصحفي البريطاني ديفيد هيرست الذي يرى أن أي تصنيف إرهابي قد يحفز التطرف، ويجعل الشباب يتساءل عن جدوى المسار السلمي الذي تعلنه الجماعة.

الإخوان، سلمية معلنة وتاريخ من العنف

لكن خبراء مختصون يرون الصورة بشكل مختلف، ويقول عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الدينية، إن إدعاء الإخوان السلمية تكررت مرارًا لتضليل الرأي العام، والجماعة، موضحا أنها وبحسب أدبياتها التأسيسية، تعتمد العنف كخيار استراتيجي يختفي ويظهر حسب الظروف.

وأضاف عبد الحافظ أن الجماعة استثمرت فترات الكمون الطويلة لتقديم نفسها كقوة سلمية، رغم أن سجلها التاريخي يؤكد استعدادها لاستخدام العنف حين تتاح لها الفرصة.

وعن الضربة الأمريكية المتوقعة للإخوان، يرى عبد الحافظ أن تحركات الرئيس دونالد ترمب في هذا الاتجاه حتى الآن جزء من استراتيجية أوسع تهدف لمنع تجمعات سياسية خارجية مؤثرة على الداخل الأمريكي، ومنع أي تجمعات خاضعة لنفوذ خارجي من لعب دور انتخابي داخل بلاده، لكن تهديد ترمب بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية لم يتجاوز الرسالة السياسية أكثر من كونها خطوة تنفيذية، ليحافظ على التوازن السياسي الداخلي في أمريكا، دون تعطيل عمل الجماعة على الأرض، مما يعني أنه يرتاح لاستخدام الجماعة في مصالح أمريكا بالطريقة التي تناسبه.

