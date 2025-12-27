السبت 27 ديسمبر 2025
خارج الحدود

ألمانيا تعلن إغلاق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن  السلطات الألمانية أغلقت المجال الجوي أمام حركة الطيران فوق مدينة هانوفر الألمانية، بعد رصد مسيرات في المجال الجوي للمطار.

ومن جانبها أعلنت إدارة مطار هانوفر الألماني أن الإغلاق استمر  من الساعة 21:47 حتى الساعة 00:16، موضحة أن 7 طائرات تأثرت بهذا الإجراء، حيث جرى تحويل مساراتها إلى وجهات أخرى من بينها بادربورن وبريمن ودوسلدورف وفرانكفورت.

تغيير مسار عدد من الرحلات الجوية في مطار هانوفر 

وأضافت إدارة مطار هانوفر أن رحلتين لم تتمكنا من الهبوط في المطار بسبب الإغلاق، كانتا متجهتين إلى فرانكفورت وباريس واضطر المطار إلى إلغائهما.

وبحسب تقرير لصحيفة "هانوفرشه ألجماينه تسايتونج"، جرى أولا رصد طائرة مسيرة على ارتفاع نحو 80 مترا بالقرب من مطار مخصص لنماذج الطائرات. وبعد ساعة أفاد التقرير بأن ما لا يقل عن طائرتين مسيرتين اقتربتا من المطار.

 يذكر أنه في نوفمبر الماضي اضطرت السلطات الألمانية لإغلاق مطار هانوفر لمدة 45 دقيقة بسبب رصد طائرة مسيرة في أجوائه أيضا.

