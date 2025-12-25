الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انفجار يتسبب في اندلاع حريق بمنشأة صناعية غرب ألمانيا

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

 تسبب انفجار هائل في اندلاع حريق واسع النطاق في أحد المواقع الصناعية بمدينة شتاينهايم الواقعة بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.

 

اندلاع حريق واسع النطاق في أحد المواقع الصناعية بمدينة شتاينهايم

 وأفادت إدارة الإطفاء بأنها هرعت إلى مكان الحادث بقوة كبيرة حيث شارك 188 عنصر إطفاء في مكافحة الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

وبحسب «روسيا اليوم»، أوضح متحدث باسم الشرطة أن سبب الحريق كان عطلا فنيا، مشيرا إلى عدم وجود دلائل على أن الحريق تم بفعل فاعل.

وبسبب كثافة الدخان، تم استدعاء فرق الإطفاء إلى الموقع عند الساعة 1:49 فجرا.

 

وجود عدة نقاط حريق في المجمع الصناعي الكبير

كما أن صعوبة الوضع ووجود عدة نقاط حريق في المجمع الصناعي الكبير والمتفرع، تم طلب تعزيزات إضافية خلال الليل.

وانتهت العملية بشكل أولي عند الساعة 8:40 صباحا، قبل أن تضطر فرق الإطفاء قبل ظهر اليوم للعودة مؤقتا إلى الموقع لإخماد بعض بقايا الجمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألمانيا شتاينهايم بقايا الجمر الجمر الحريق

مواد متعلقة

قتلى في انفجار بدار رعاية للمسنين بولاية بنسلفانيا والنيران تحاصر المقيمين (فيديو)

انفجار ضخم يهز جامعة يابانية ويخلف إصابات

انفجار غاز يهز حيا سكنيا بكاليفورنيا ويتسبب في دمار واسع وإصابات

الأكثر قراءة

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مركز الإسماعيلية التجاري (صور)

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1% في آخر اجتماعات 2025

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

كأس عاصمة مصر، المصري وحرس الحدود يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الذهب يحافظ على استقراره بعد قرار البنك المركزي اليوم

سر توقف مباريات كأس أمم أفريقيا لمدة 24 ساعة

خدمات

المزيد

شهادات ادخار تحصد المراكز الثلاثة الأولى في البنوك

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري عن قول "دي سنة سوداء": اعتداء على مقام الألوهية

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads