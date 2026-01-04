بسبب خلافات عاطفية مع صديقته، إريتري ينهي حياته شنقا في بولاق الدكرور

18 حجم الخط

أقدم شاب إريتري الجنسية، يبلغ من العمر 33 عامًا، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، على خلفية خلافات عاطفية مع صديقته، حيث ترك بجواره رسالة أشار فيها إلى أن إنهاء حياته جاء نتيجة الأزمة العاطفية التي مر بها.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لـ أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوفاة الشاب إثر إنهاء حياته، ليأمر على الفور العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد محمود الدالي، معاون أول القسم، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المجني عليه عاطل عن العمل وأقدم على إنهاء حياته باستخدام حبل مربوط بسقف غرفته. وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل قوات المباحث جمع المعلومات.

جزار ينهي حياته بمول شهير بحدائق أكتوبر

وعلى جانب آخر، كان المقدم مصطفى عرفه رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل محل بمول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة جزار يبلغ من العمر 26 سنة، معلقا ومشنوقا في سقف محل ملكه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الجزار أقدم على إنهاء حياته، بسبب خلافات أسرية مع زوجته، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.