حوادث

بسبب خلافات عاطفية مع صديقته، إريتري ينهي حياته شنقا في بولاق الدكرور

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
أقدم شاب إريتري الجنسية، يبلغ من العمر 33 عامًا، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، على خلفية خلافات عاطفية مع صديقته، حيث ترك بجواره رسالة أشار فيها إلى أن إنهاء حياته جاء نتيجة الأزمة العاطفية التي مر بها.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لـ أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوفاة الشاب إثر إنهاء حياته، ليأمر على الفور العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد محمود الدالي، معاون أول القسم، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المجني عليه عاطل عن العمل وأقدم على إنهاء حياته باستخدام حبل مربوط بسقف غرفته. وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل قوات المباحث جمع المعلومات.

 

جزار ينهي حياته بمول شهير بحدائق أكتوبر

وعلى جانب آخر، كان المقدم مصطفى عرفه رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل محل بمول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة جزار يبلغ من العمر 26 سنة، معلقا ومشنوقا في سقف محل ملكه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الجزار أقدم على إنهاء حياته، بسبب خلافات أسرية مع زوجته، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلام عبري: 21 حالة انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي في 2025

بقرص غلة، انتحار طفل بقرية في الوادي الجديد

قسم بولاق الدكرور الجيزة إريتري الجنسية

