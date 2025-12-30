إعلام عبري: 21 حالة انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي في 2025

18 حجم الخط

إسرائيل، كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية عن تسجيل 21 حالة انتحار في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي خلال عام 2025، في رقم وصفته الصحيفة بـ«المقلق»، ويعكس حجم الضغوط النفسية المتراكمة داخل المؤسسة العسكرية.

خلفيات نفسية وضغوط ميدانية لـ جنود جيش الاحتلال

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن غالبية حالات انتحار جنود الجيش الإسرائيلي تعود إلى ضغوط نفسية شديدة، مرتبطة بالخدمة العسكرية، وطبيعة المهام القتالية، إضافة إلى آثار الصدمات النفسية الناتجة عن العمليات المستمرة وحالة الاستنفار الدائم.

تداعيات الحرب والعمليات الطويلة على جنود جيش الاحتلال

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن استمرار العمليات العسكرية لفترات طويلة، والمشاركة المتكررة في مواجهات عنيفة، أسهما في تفاقم الأزمات النفسية لدى عدد من الجنود الإسرائيليين، خاصة في الوحدات القتالية والاحتياط.

انتقادات لمنظومة الدعم النفسي للجنود الإسرائيليين

وأثارت الأرقام المتداولة انتقادات داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن كفاءة برامج الدعم النفسي والتأهيل المعنوي داخل الجيش الإسرائيلي، وسط تساؤلات حول قدرة المؤسسة العسكرية على احتواء الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة.

في المقابل، تحدثت مصادر عسكرية عن محاولات لتعزيز خدمات الدعم النفسي، وتوسيع برامج المتابعة للجنود، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية في ظل حجم الضغوط المتزايدة.

ويرى محللون أن تزايد حالات الانتحار قد تكون له انعكاسات سلبية على الروح المعنوية داخل الجيش، وعلى صورة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وتعدد جبهات المواجهة.

ويُتوقع أن تفتح هذه الأرقام بابًا واسعًا للنقاش داخل إسرائيل حول تكلفة الحروب الممتدة نفسيًا وبشريًا، وحدود قدرة الجيش على الاستمرار في إدارة أزمات متعددة دون خسائر غير معلنة داخل صفوفه.

