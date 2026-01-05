استرداد الرياض، الضربة القاضية التي أعادت آل سعود إلى حكم الجزيرة العربية

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 1902، نجح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في استرداد مدينة الرياض من حكم آل رشيد، في عملية عسكرية محدودة العدد لكنها بالغة التأثير، شكلت نقطة التحول الأهم في تاريخ الجزيرة العربية الحديث، ومهدت لقيام الدولة السعودية الثالثة لاحقًا.

من هو عبد العزيز آل سعود.. ولماذا كانت الرياض هدفه الأول؟

ينتمي عبد العزيز آل سعود إلى أسرة حاكمة فقدت نفوذها بعد سقوط الدولة السعودية الثانية، واضطرت إلى الخروج من نجد في ظل صعود إمارة آل رشيد في حائل، ونشأ عبد العزيز في المنفى السياسي، لكنه احتفظ بشرعية رمزية داخل نجد، مستندة إلى التاريخ العائلي والتحالفات القبلية.

واختيار الرياض لم يكن عشوائيًا، فالمدينة تمثل مركز الحكم التاريخي لآل سعود، والسيطرة عليها تعني استعادة الشرعية قبل توسيع النفوذ جغرافيًا، وكانت العملية بمثابة اختبار أولي لقدرة عبد العزيز على العودة من الهامش إلى مركز الصراع.

عملية استرداد الرياض، ضربة محدودة بأثر واسع

نفذ عبد العزيز آل سعود عملية مباغتة بعدد محدود من المقاتلين، مستهدفًا قصر المصمك، مقر الحاكم الرشيدي في الرياض، والعملية اعتمدت على عنصر المفاجأة والدعم المحلي داخل المدينة، وانتهت بمقتل الحاكم الرشيدي واستعادة السيطرة على الرياض خلال ساعات.

ورغم بساطة العملية عسكريًا، فإنها حملت دلالة سياسية كبيرة، إذ أعادت آل سعود إلى المشهد، وكسرت صورة الهيمنة المطلقة لآل رشيد في نجد.

ما بعد الرياض، بداية مشروع الدولة السعودية الحديثة

استرداد الرياض لم يكن نهاية الصراع، بل بدايته الفعلية، إذ على مدار السنوات التالية، خاض عبد العزيز سلسلة من المواجهات والتحالفات، مستفيدًا من التوازنات القبلية والتغيرات الإقليمية، إلى أن نجح في توسيع سيطرته على معظم أنحاء الجزيرة العربية نهاية بإعلان قيام المملكة العربية السعودية عام 1932، بعد ثلاثة عقود من الصراع وإعادة بناء السلطة.

وتبقى ذكرى استرداد الرياض عام 1902 لحظة مفصلية في تاريخ المنطقة، ليس فقط لأنها أعادت مدينة إلى حكم أسرة، بل لأنها دشّنت مشروع دولة بدأ بخطوة صغيرة، وانتهى بتغيير خريطة الجزيرة العربية بالكامل.

