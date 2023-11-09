زي النهاردة، الملك سعود يصعد على عرش السعودية

في مثل هذا اليوم من عام 1953، تولى الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود حكم المملكة العربية السعودية بعد وفاة والده الملك عبد العزيز آل سعود، ويعتبر الملك الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد العائلة المالكة وليس بالوفاة.

الملك سعود.. حياته ونشأته

سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولد في الكويت بتاريخ 15 يناير، وهو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته وضحى بنت محمد بن برغش بن عريعر، وولد سعود في نفس السنة التي استعاد فيها والده الملك عبد العزيز آل سعود حكم الرياض من آل رشيد.

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نشأ الأمير سعود مثله مثل أخوته وأوكل تدريس الأمير إلى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن مفيريج أحد كبار قارئي ومجودي القرآن الكريم في ذلك الحين ليعلمه القراءة والكتابة، ويحفظ القرآن، ويفقهه في أمور الدين ويعلمه الحديث.

وتربى الأمير سعود تحت ظل والده الملك عبد العزيز حيث يحضر مجالسه ومجالس جده الإمام عبد الرحمن وعندما كبر سعود واشتد ساعده بدأ والده بمنحه مهام ذات بعد عسكري وسياسي وإداري وفوض له مهام خارج الدولة تكسبه الحنكة السياسية الخارجية بعد أن تتلمذ في العلوم السياسية والدبلوماسية على يدي عبد الله الدملوجي والشيخ حافظ وهبة وهما من أعمدة بلاط والده خلال تلك الفترة، فكان لهذه النشأة أثرها الفاعل في تكوين شخصية الأمير سعود وبناء شخصيته وتنمية عقليته.

الأمير سعود وليا للعهد

بعد إطلاق اسم المملكة العربية السعودية على الأجزاء التي وحّدها الملك عبد العزيز في 17 سبتمبر 1932 تبع هذه الخطوة بالإعداد لإعلان ولاية العهد لابنه سعود بعد أن استوفى كافة الأوصاف الشرعية الواجب توفرها، وبعد أن أثبتت الأحداث دوره القيادي فيها ومعالجته الحكيمة والشجاعة للأحداث وأصبح جديرًا بأن يكون خليفته الرسمي لاستلام زمام الأمر من يديه عند اللزوم، مواصلًا جهاده وكفاحه لتحقيق وحدة صف الأمة والنهوض بها على المنهج والخطة التي رسمها.

تم الإقرار على ولاية العهد للأمير سعود بالإجماع من أفراد العائلة والمشايخ والعلماء وغيرهم من الرعية وتمت المبايعة في مكة في الحرم المكي.

سعود ملكا على السعودية

تولى الملك سعود الحكم بعد وفاة والده الملك عبد العزيز آل سعود في 9 نوفمبر 1953، وأحدث طفرة كبيرة في العديد من المجالات.

لكن في سنوات حكمه الأخيرة أصيب بعدد من الأمراض المتعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعي منه الذهاب إلى الخارج للعلاج، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه أصبح لا يقوى على القيام بأعمال الحكم، كما بدأت في ذلك الوقت الخلافات تظهر بينه وبين ولي عهده الأمير فيصل والتي تطورت واتسعت.

خوفا من تطور الصراع وتأثيره على المملكة، دعى الأمير محمد أكبر أبناء الملك عبد العزيز بعده إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964، وأصدر العلماء فتوى تنص على أن يبقى هو ملكًا على أن يقوم الأمير فيصل بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها.

وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرارًا موقعًا يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوا فيه الأمير فيصل بكونه وليًا للعهد ورئيسًا لمجلس للوزراء بالإسراع في تنفيذ الفتوى. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذوا قرارًا بنقل سلطاته الملكية إلى الأمير فيصل وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء.

وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بين الملك سعود وبين أخيه الأمير فيصل، كما ازداد عليه المرض، وهناك رأي أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة أن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلعه من الحكم وتنصيب الأمير فيصل ملكًا، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهة نظرهم من الناحية الشرعية.

اجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابلته لإقناعه بالتنازل عن الحكم وأبلغوه أن قرارهم قد اتخذ وأنهم سيوقعون على قرار خلعه عن الحكم وأن من الأصلح له أن يتنازل، إلا أنه رفض ذلك ليعلن مفتي المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ خلع الملك سعود عن الحكم ليخلفه الأمير فيصل ملكًا في 2 نوفمبر عام 1964، وبعدها بنحو 3 أشهر وتحديدا في 2 يناير 1965، اعترف الملك سعود بخلعه عن الحكم وأرسل مبايعة للملك فيصل ليسدل الستار على واحدة من أعنف أزمات الحكم في المملكة,