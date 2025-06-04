أوقاف الوادي الجديد تستعد لصلاة عيد الأضحى بتجهيز 17 ساحة بمراكزها الخمس

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، استعدادتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك بجميع أنحاء قرى مدن، بتوفير ساحات لصلاة العيد، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى، وفقًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، الاستعداد لـ عيد الأضحى المبارك بتجهيز 17 ساحة لأداء صلاة العيد، لعام 1446 هـ / 2025 م، والمنتشرة في جميع مدن ومراكز المحافظة، لتيسير أداء الشعائر على المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ومن جانبه شدد الشيخ عبد المهيمن السيد مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، على جاهزية الساحات لاستقبال المصلين في الوقت المحدد، وتخصيص خطباء معتمدين لأداء خطبة العيد بكل ساحة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الأمن والصحة والشباب والرياضة لتأمين وتنظيم الصلاة.

وأشار مدير أوقاف الوادي الجديد، إلي متابعة تنفيذ خطة الوزارة الخاصة بتهيئة المساجد وتنظيم الساحات المخصصة لصلاة العيد.

ولفت عبد المهيمن، إلي أنه جرى التنبيه على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الوزارة، والتنسيق الكامل بين الإدارات لضمان أداء شعائر عيد الأضحى المبارك في أجواء من الأمن والنظام والطمأنينة وسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات صلاة العيد المعتمدة، وتوفير الأئمة المؤهلين والخطباء المعتمدين لإلقاء خطبة العيد.

كما جرى مناقشة آليات تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار الدور المجتمعي للوزارة، ويهدف إلى إيصال لحوم الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية، وفق ضوابط شرعية وتنظيم دقيق يضمن النزاهة والعدالة.

وشدد مدير أوقاف الوادي الجديد، على المتابعة الميدانية الدورية من قبل مديري الإدارات، والتأكد من جاهزية المساجد من حيث النظافة والإنارة والصوتيات، واستعداد فرق العمل المعنية.

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