قافلة وعظ الوادي الجديد تجوب واحة باريس لمعالجة قضاياهم الحياتية

تجوب قافلة علماء منطقة الدعوة والإعلام الديني بمحافظة الوادي الجديد، "مركز الخارجة" بالمشاركة مع بعض أئمة المساجد بإدارة أوقاف الخارجة، اليوم، مساجد مركز باريس لأداء خطبة الجمعة، والتواصل المباشر مع رواد المساجد للإجابة عن استفساراتهم والمساعدة على حل مشاكلهم.

وقال الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، إن القافلة الدعوية تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر على الاندماج مع الناس، لدعم الترابط المجتمعي، وزيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع المصري، خاصة في تلك المناطق التي لها طبيعة خاصة.

وأكد مدير وعظ الوادي الجديد، إن انتشار وعاظ الأزهر الشريف وواعظاته في جميع قرى ومدن واحات الوادى الجديد، يستهدف إحياء القيم الأخلاقية في المجتمع، والتأكيد على أهمية التعايش السلمي بين الناس، وبيان سماحة ويسر الدين الإسلامي البعيد كل البعد عن الغلو والتشدد من خلال المواقف العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أهمية الوطن، والحفاظ على أراضيه، والتضحية في سبيله، والعمل على رفعة شأنه في جميع المجالات، وبث الأمل في نفوس الناس.

وأوصى مدير الوعظ، أعضاء القافلة بأهمية معايشة واقع الناس، والوصول إليهم مهما اختلفت مواقعهم واهتماماتهم من أجل تبسيط المعاني لهم على مختلف فئاتهم العمرية والفكرية، وكسب مودتهم، والاستماع إلى أسئلتهم ومشاكلهم والرد عليها، بما يحقق الأهداف الأساسية من توجيه تلك القافلة.

وأوضح، أن المجتمع بحاجة ماسة إلى تكثيف العمل الدعوي والمعرفي والارتباط بواقع الناس واحتياجاتهم الحقيقية، والعمل على معالجة القضايا والمشكلات التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا.

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