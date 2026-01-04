سوق النفط على صفيح ساخن، اعتقال الرئيس الفنزويلي يؤثر على أسواق الطاقة دوليا.. وخبراء يتوقعون زيادة الأسعار وارتفاع فاتورة مصر الاستيرادية بسبب التقلبات العالمية.. ويحذرون من هذا الأمر

18 حجم الخط

في ظل التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية، أصبح ارتفاع أسعار النفط من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول، سواء كانت منتجة أو مستوردة وعلى الرغم من اختلاف تأثير ذلك من دولة لأخرى، إلا أن العبء الأكبر يقع على الموازنات العامة والقوة الشرائية للمواطنين، كما هو الحال في دول مثل مصر، بينما تستفيد بعض الدول النفطية التي تعاني من أزمات داخلية مثل فنزويلا بشكل محدود.

وفي هذا السياق، قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي لـ “فيتو” إن “أي زيادة في أسعار الوقود العالمية تنعكس فورًا على فاتورة الاستيراد وتضغط على القوة الشرائية للمواطن، حتى مع قوة الاحتياطي النقدي، مما يجعل التحول نحو الطاقة المتجددة ضرورة استراتيجية”.

وأضاف الدكتور هاني، قد يتساءل البعض عن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الأحداث الأخيرة في فنزويلا، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يمثل صدمة جيوسياسية قد تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة فاتورة استيراد النفط وضغطها على موازنة الدولة والعملة الصعبة.

وتابع، تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مثبت عالميًا يتجاوز 303 مليار برميل، ورغم أن إنتاجها الحالي منخفض مقارنة بالمعروض العالمي، فإن أي اضطراب سياسي أو فراغ إنتاجي يرفع من "علاوة المخاطر" على الأسعار الدولية.

الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي



أوضح الخبير الاقتصادي أن مصر، التي تستورد حوالي 60 % من احتياجاتها النفطية بتكلفة سنوية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار، ستتأثر بشكل مباشر بأي زيادة عالمية في الأسعار، حتى مع وجود احتياطي نقدي قوي يتجاوز 50 مليار دولار، إن استمرار التوترات قد يدفع سعر برميل برنت إلى 85-90 دولارًا، مما يتجاوز السعر المحدد في الموازنة ويضيف عبئًا إضافيًا بمليارات الجنيهات، مما يؤثر بشكل واضح على القوة الشرائية للمواطنين.

واختتم حديثه بالقول إن الوضع الحالي يضع صناع القرار أمام اختبار دقيق لموازنة التكلفة الاقتصادية مع استقرار القوة الشرائية، التوصية الاستراتيجية تكمن في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة أي تقلبات مستقبلية في أسواق النفط.

ومن جانبها، قالت الدكتورة درية ماضي، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية يفرض تحديات اقتصادية متنوعة على الدول، تختلف حدتها وفقًا لطبيعة كل اقتصاد، سواء كان مستوردًا أو منتجًا للطاقة.

وأوضحت أنه بالنسبة لدولة مثل مصر، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد جزء من احتياجاتها البترولية، فإن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة مباشرة في فاتورة الاستيراد، مما يشكل ضغطًا واضحًا على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل التزامات الإنفاق على الدعم والخدمات الأساسية.

مصر بين ارتفاع فاتورة الطاقة وتحديات الموازنة العامة

وقالت الدكتورة درية إن ارتفاع أسعار النفط لا يؤثر فقط على قطاع الطاقة، بل يمتد تأثيره إلى تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، ويؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين وزيادة معدلات التضخم، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.

تأكل القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة

وأشارت إلى أنه على الجانب الآخر، رغم أن فنزويلا تُعتبر من أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات نفطية على مستوى العالم، إلا أن استفادتها من ارتفاع الأسعار تظل محدودة وغير مستقرة، بسبب التحديات الهيكلية التي يواجهها قطاع النفط هناك، مثل ضعف الاستثمارات، وانخفاض القدرات الإنتاجية، والعقوبات الاقتصادية، مما يقلل من الأثر الإيجابي المتوقع لزيادة الأسعار على الاقتصاد الفنزويلي.

الدكتورة درية ماضي مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس

فنزويلا.. دولة نفطية بعوائد محدودة

ومن المهم أن تتبنى الدول المستوردة للطاقة، وعلى رأسها مصر، استراتيجيات طويلة الأجل للتعامل مع تقلبات أسعار النفط، من خلال تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تفعيل أدوات التحوط المالي لحماية الموازنة العامة من الصدمات الخارجية، مما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

