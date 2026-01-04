الأحد 04 يناير 2026
وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اعتزاز مصر بالعلاقات التي تجمعها بباكستان

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال، اعتزاز مصر بالعلاقات التي تجمعها بباكستان، مشيدًا بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى إسلام أباد أواخر شهر نوفمبر الماضي. 

مستجدات القضية الفلسطينية

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية البناء على نتائج تلك الزيارة، ومواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتكثيف التواصل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في البلدين.

كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، مؤكدًا ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الخاص بغزة، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، إلى جانب أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار. 

تحقيق التهدئة المستدامة

وشدد وزير الخارجية على أن تحقيق التهدئة المستدامة يظل مدخلًا أساسيًا لإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

كما تطرق الوزيران كذلك إلى التطورات فى اليمن حيث تم التأكيد على أهمية التهدئة في اليمن وخفض التصعيد وإعلاء الحوار والتوافق، بعيدا عن أي اجراءات احادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

الجريدة الرسمية