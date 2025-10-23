بدء لقاء وفد حماس مع حركة فتح

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر قولها: إن وفد حــماس برئاسة خليل الحية يلتقي الآن وفد فتح برئاسة حسين الشيخ وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني

وفد حماس يلتقي وفد حركة فتح الآن

واستقبل اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اليوم، الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وذلك في مقر الجهاز بالقاهرة.

لقاء في إطار الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني

يأتي اللقاء في إطار التحركات المصرية المستمرة لدعم تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني، وتعزيز وحدة الصف الداخلي، بما يضمن توحيد الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الحوار الوطني الشامل، وضرورة تفعيل قنوات الاتصال بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، تمهيدًا للوصول إلى رؤية موحدة تجاه مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية.

