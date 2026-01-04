وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان تطورات الملف النووي الإيراني

18 حجم الخط

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين.

العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان، حيث أكد الوزير عبد العاطي الاعتزاز بعمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات، مشددًا على أهمية دفع مسارات التعاون الثنائي قدمًا في المجالات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والانتقال إلى المرحلة التالية لخطة الرئيس الأمريكي بما يشمل دعم المسار السياسي، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

تطورات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية

كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية، حيث أكد عبد العاطي أهمية خفض التصعيد، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والحفاظ على مصالح شعوب المنطقة في ظل ما تشهده من تحديات متشابكة، وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد أهمية التهدئة في اليمن وخفض التصعيد وتحقيق حوار يمني-يمني جامع لتسوية الازمة بشكل شامل بعيدا عن أي اجراءات احادية، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

تطورات الملف النووي الإيراني

وتناول الاتصال تطورات الملف النووي الإيراني، وشدد وزير الخارجية، على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

