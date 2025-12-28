الأحد 28 ديسمبر 2025
نيويورك تايمز: توجيه سري من ترامب لضرب 24 جماعة لتهريب المخدرات خارج الأراضي الأمريكية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن توجيه سري أصدره الرئيس دونالد ترامب إلى وزارة الدفاع "البنتاجون" تضمّن أسماء 24 جماعة متورطة في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مع تكليف الوزارة بالتحضير لشن ضربات في عرض البحر.


وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق، أن ترامب وقّع في أغسطس 2025 توجيهًا سريًا يطلب من البنتاجون إعداد عمليات ضد كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وينص على استخدام القوة العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.


وفي أواخر سبتمبر، أفادت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية بأن الجيش الأمريكي كان يعمل على خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا.

وفي 3 نوفمبر، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الحكم باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخطط لخوض حرب ضد فنزويلا.


من جانبها، رأت كاراكاس في هذه التحركات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقات الدولية الخاصة بوضع الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.


وفي هذا السياق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا تراقب تصعيدًا متواصلًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة، مؤكدة أن الطابع الأحادي لهذه القرارات يثير قلقًا خاصًا بسبب ما ينطوي عليه من تهديد للملاحة الدولية.

