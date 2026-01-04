هاريس: اختطاف مادورو يهدد بفوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية

18 حجم الخط

الهجوم الأمريكي على فنزويلا، حذرت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس من أن تصرفات السلطات الأمريكية ضد فنزويلا وخطف رئيسها نيكولاس مادورو، تهدد بفوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية.



وكتبت هاريس على المنصة الاجتماعية "إكس": "لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل. حروب من أجل تغيير النظام أو النفط، التي تُقدم على أنها قوة، لكنها تتحول إلى فوضى، ويدفع العائلات الأمريكية ثمن ذلك".

وأضافت هاريس أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه فنزويلا لا تجعل أمريكا أكثر أمانًا أو قوة.

وأكدت قائلة: "هذه الخطوة كانت غير قانونية وغير حكيمة. الشعب الأمريكي لا يريد ذلك، وقد تعب من الأكاذيب... الأمر يتعلق بالنفط ورغبة دونالد ترامب في لعب دور الديكتاتور الإقليمي".

Donald Trump’s actions in Venezuela do not make America safer, stronger, or more affordable.



That Maduro is a brutal, illegitimate dictator does not change the fact that this action was both unlawful and unwise. We’ve seen this movie before. Wars for regime change or oil that… — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 4, 2026

وأشارت هاريس إلى أن ترامب يعرض القوات الأمريكية للخطر، وينفق مليارات الدولارات، ويزعزع استقرار منطقة البحر الكاريبي، ولا يقدم أي مبررات قانونية، أو خطة للخروج، أو أي فوائد محلية.

وكان ترامب قد أعلن أمس السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.

