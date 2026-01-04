163 نائبًا يتسلمون كارنيه مجلس النواب في أول أيام استقبال الأعضاء

18 حجم الخط

أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس انتهت اليوم الأحد ٤ يناير من تسليم عدد ١٦٣ نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية.

وأشار الأمين العام أن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية.

استقبال باقي النواب وفقًا للجدول الزمني

وتابع الأمين العام أنه سيتم استقبال باقي النواب وفقًا للجدول الزمني المعلن من الأمانة العامة للمجلس طبقًا لترتيب المحافظات المحدد قانونًا، حيث سيتم غدًا الإثنين ٥ يناير استقبال النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة من محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف الأمين العام أن الأمانة العامة للمجلس تتابع أولًا بأول تلقي النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات مرفقًا بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين، وتقوم بعدها الأمانة العامة للمجلس بإخطارهم بموعد لجان الاستقبال لتسليم كارنيهات العضوية.

