انتخابات النواب، بدء ساعة الراحة في جولة الإعادة بـ 27 دائرة ملغاة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء ساعة الراحة للقضاة في اللجان الفرعية في ثاني وآخر أيام التصويت في جولة الإعادة بـ 27 دائرة ملغاة من جانب المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تبدأ في تمام الثالثة مساء وحتى الرابعة مساء.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة لسير عملية الاقتراع في يومي التصويت، بالنظام الفردي بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وانضباطها وفقًا لأحكام القانون.، حيث تبدأ ساعة الراحة للقضاة من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عملية التصويت

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة لسير عملية الاقتراع في يومي التصويت، بالنظام الفردي بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وانضباطها وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت الهيئة أنه يتم وقف التصويت مؤقتًا لمدة ساعة واحدة للراحة، تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة مساءً، على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها تأمينيًا بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ والأبواب، وإغلاق فتحات صناديق الاقتراع بالقفل البلاستيكي، مع إثبات أرقام الأقفال في محضر إجراءات اللجنة الفرعية (نموذج رقم 8 ن).

كما يتم التحفظ على أوراق ومتعلقات اللجنة بالطريقة التي يراها رئيس اللجنة مناسبة حتى انتهاء فترة الراحة، مع حظر مغادرة رئيس اللجنة أو أي من أعضائها محيط المركز الانتخابي خلال تلك الساعة تحت أي ظرف.

وفي حال وقوع أي مخالفة قانونية داخل مقر اللجنة الفرعية، يُلزم رئيس اللجنة بتحرير مذكرة تفصيلية بالواقعة، واستدعاء مسئولي قوة التأمين لتسليمه المذكرة والمخالف، مع إثبات ذلك في محضر اللجنة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية، وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر على مدار يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، لا سيما لدى أجيال الشباب، عماد الوطن.

توزيع الدوائر الانتخابية بالمحافظات:

محافظة الجيزة

6 دوائر انتخابية – 10 مقاعد

497 لجنة فرعية

4,254,051 ناخبًا

الدوائر: البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، أول أكتوبر، منشأة القناطر.

محافظة الفيوم

دائرة واحدة – 3 مقاعد

93 لجنة فرعية

667,149 ناخبًا

الدائرة الثالثة (مركز سنورس).

محافظة المنيا

6 دوائر انتخابية – 13 مقعدًا

489 لجنة فرعية

3,060,503 ناخبين

الدوائر: قسم أول المنيا، مغاغة، أبو قرقاص، ملوي، دير مواس.

وتم تعديل مقر اللجنة الفرعية رقم (34) من مدرسة منشأة النصر الابتدائية المشتركة إلى مدرسة منشأة النصر الإعدادية بذات القرية.

محافظة أسيوط

3 دوائر انتخابية – 9 مقاعد

353 لجنة فرعية

2,268,987 ناخبًا

الدوائر: قسم أول أسيوط، القوصية، أبو تيج.

محافظة الوادي الجديد

دائرة واحدة – مقعد واحد

37 لجنة فرعية

111,789 ناخبًا

الدائرة الثانية (مركز الداخلة).

محافظة سوهاج

دائرة واحدة – مقعدان

55 لجنة فرعية

354,472 ناخبًا

الدائرة السابعة (مركز البلينا).

محافظة الأقصر

دائرتان – مقعدان

102 لجنة فرعية

560,590 ناخبًا

الدائرتان: القرنة، إسنا.

محافظة أسوان

3 دوائر انتخابية – 3 مقاعد

152 لجنة فرعية

840,731 ناخبًا

الدوائر: قسم أول أسوان، نصر النوبة، إدفو.

محافظة الإسكندرية

دائرة واحدة – مقعد واحد

152 لجنة فرعية

1,263,674 ناخبًا

الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه).

وتم تعديل مقار ثلاث لجان فرعية أرقام (37، 38، 39) من معهد فتيات سيدي بشر إلى معهد الراشدين الابتدائي الأزهري بشارع إسكندر إبراهيم – ميامي – سيدي بشر بحري.

محافظة البحيرة

4 دوائر انتخابية – 5 مقاعد

300 لجنة فرعية

1,515,410 ناخبين

الدوائر: المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، كوم حمادة.

