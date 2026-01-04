النواب الجدد يبدأون استخراج كارنيه عضوية الفصل التشريعي الثالث

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة لمجلس النواب بدأت في استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارًا من اليوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الجديدة، وستستمر لجان الاستقبال وفقًا للجدول الزمني المعلن.

مراعاة ترتيب المحافظات

وأضاف أمين عام مجلس النواب أنه تم مراعاة ترتيب المحافظات وفقًا للقانون في تحديد أيام استقبال النواب الجدد منعًا لإحداث أي تزاحم، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة انتهت من وضع كافة اللوجستيات اللازمة لتسليم كارنيهات العضوية، وغيرها من استمارات العضوية وتسليم جهاز التابلت وتفعيله لكل نائب بما يمكنه من تلقي وإرسال كافة الأدوات البرلمانية.

تغطية صحفية وإعلامية كاملة

كما أضاف الأمين العام بأن لجان الاستقبال يوجد بها تغطية صحفية وإعلامية كاملة من جانب المحررين البرلمانيين طوال فترة عمل لجان استقبال النواب الجدد.

واستخرج عدد كبير من النواب كارنيهات المجلس، من أبرزهم، عاصم الجزار وعلاء فؤاد وهشام الحصرى ووحيد قرقر ومحمود طاهر وطلعت السويدى وعلي عبد الونيس، ووائل الجندى وعبده مأمون.

