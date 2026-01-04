الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

النواب الجدد يبدأون استخراج كارنيه عضوية الفصل التشريعي الثالث

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة لمجلس النواب بدأت في استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارًا من اليوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الجديدة، وستستمر لجان الاستقبال وفقًا للجدول الزمني المعلن.

1000221599
1000221599
1000221670
1000221670
1000221676
1000221676
1000221654
1000221654
1000221465
1000221465
1000221468
1000221468
1000221423
1000221423
1000221426
1000221426
1000221420
1000221420

مراعاة ترتيب المحافظات

وأضاف أمين عام مجلس النواب أنه تم مراعاة ترتيب المحافظات وفقًا للقانون في تحديد أيام استقبال النواب الجدد منعًا لإحداث أي تزاحم، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة انتهت من وضع كافة اللوجستيات اللازمة لتسليم كارنيهات العضوية، وغيرها من استمارات العضوية وتسليم جهاز التابلت وتفعيله لكل نائب بما يمكنه من تلقي وإرسال كافة الأدوات البرلمانية.

1000221679
1000221679
1000221673
1000221673
1000221670
1000221670
1000221619
1000221619
1000221585
1000221585
1000221544
1000221544
1000221478
1000221478

تغطية صحفية وإعلامية كاملة 

كما أضاف الأمين العام بأن لجان الاستقبال يوجد بها تغطية صحفية وإعلامية كاملة من جانب المحررين البرلمانيين طوال فترة عمل لجان استقبال النواب الجدد.

واستخرج عدد كبير من النواب كارنيهات المجلس، من أبرزهم، عاصم الجزار وعلاء فؤاد وهشام الحصرى ووحيد قرقر ومحمود طاهر وطلعت السويدى وعلي عبد الونيس، ووائل الجندى وعبده مأمون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال النواب الجدد استقبال النواب الامانة العامة لمجلس النواب الأمين العام لمجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابا الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

انتخابات النواب، انتظام التصويت في لجان جولة الإعادة بالمنيا (صور)

نائب: الشعب يتحسس جيبه حين يناقش مجلس النواب أو الشيوخ تعديل قانون

الأكثر قراءة

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

النواب الجدد يبدأون استخراج كارنيه عضوية الفصل التشريعي الثالث

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

تاريخ مواجهات الكاميرون وجنوب أفريقيا قبل موقعة ثمن نهائي كأس الأمم

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

حسام حسن: محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم ولديه إصرار على حصد لقب أمم أفريقيا

وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الدقهلية لبحث عدد من الملفات المشتركة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤيا المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية