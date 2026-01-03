مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرى فلسطينية ويطلقون الرصاص الحي على الأهالي (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت مصادر فلسطينية، الجمعة، بأن مجموعات مسلحة من المستوطنين الإسرائيليين، كثفوا اعتداءاتهم وأطلقوا الرصاص الحي على الفلسطينيين خلال اقتحامات نفذوها لعدد من قرى الضفة الغربية.

وهاجم أكثر من 50 مستوطنًا إسرائيليًّا الجهة الشمالية من قرية "فرخة" جنوب غرب محافظة "سلفيت"، واقتحموا المنطقة الواقعة بين منازل الفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه شبان القرية، بحسب رئيس المجلس القروي مصطفى حماد.



وأطلق مستوطنون مسلحون الرصاص الحي كذلك باتجاه المواطنين في منطقة "وادي العين" ببلدة "دير بلوط" غرب "سلفيت"، بهدف ترهيب الأهالي، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الوادي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

عاجل | مستوطنون يهاجمون قرية فرخة غرب سلفيت، والشبان يهرعون للتصدي لهم. pic.twitter.com/1k59vuQBzy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 2, 2026



وأفاد مدير الهلال الأحمر في "طوباس" نضال عودة، بأن شابًا أصيب بجروح بالرأس، نتيجة اعتداء مستوطنين عليه في الخربة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وخرج عشرات المواطنين الفلسطينيين للتصدي لاقتحام ميليشيات المستوطنين التي استغلت الظلام من أجل مهاجمة منازل فلسطينية.

#شاهد| فيديو يوثق تصدّي المواطنين لاقتحام نحو 50 مستوطنا في قرية فرخة بمحافظة سلفيت pic.twitter.com/gTzMT7wkCy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 2, 2026



واقتحم مستوطنون منزل الفلسطيني نايف عبد النبي شبانة في الأطراف الشمالية لبلدة "سنجل" شمال "رام الله"، ودمروا المنزل وسرقوا مقتنيات وممتلكات لأصحابه.

ويأتي هذا الاعتداء، بحسب الوكالة، "ضمن سلسلة متواصلة من هجمات المستوطنين، التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في بلدة سنجل، في ظل تصاعد الاعتداءات والاستفزازات المتكررة".

على ذات الصعيد، اقتحم مستوطنون مسلحون بلدة "اللبن الشرقية" جنوب محافظة "نابلس"، واقتحموا أيضًا "خان اللبن" الأثري، وقاموا بأعمال استفزازية بالمكان، تحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة "وفا" بأن بلدة "اللبن الشرقية" تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تطال الفلسطينيين وممتلكاتهم.

