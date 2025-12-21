الكرة الطائرة، أحمد صلاح وأحمد سعيد ينضمان للعربي القطري

18 حجم الخط

الكرة الطائرة، توصل مسئولو فريق العربي القطري لاتفاق نهائي من كل من أحمد صلاح وأحمد سعيد، لضمهما خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وعلمت "فيتو"، أن فريق العربي القطري يستعد لإعلان التعاقد مع أحمد صلاح وأحمد سعيد بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت فسخ تعاقد أحمد صلاح وأحمد سعيد مع فريق السويحلي الليبي بسبب أزمة نشبت بين اللاعبين ومدير الفريق، على هامش المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى جانب آخر، الكرة الطائرة، استعرض الاتحاد المصري للكرة الطائرة، نجاحات منتخبات الشاطئية خلال مشاركتها في البطولات الأفريقية والعالمية خلال الفترة الأخيرة.

وقال اتحاد الكرة الطائرة: إن الكرة الطائرة الشاطئية حققت نقلة نوعية خلال عام 2025، بعد مشاركة موسعة ونتائج مشرفة على المستويين الأفريقي والعالمي، في إطار رؤية تطويرية متكاملة يقودها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر، تستهدف بناء منظومة قوية ومستدامة للشاطئية جنبًا إلى جنب مع لعبة الصالات.

نتائج أفريقية تؤكد التقدم

وذكر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن منتخبات الشاطئية نجحت في تسجيل حضور قوي خلال المنافسات القارية، حيث حقق منتخب الشابات المركز الثاني في دورة الألعاب الأفريقية بأنجولا، وهو إنجاز غير مسبوق يُحقق لأول مرة ضمن مشاركة 12 منتخبًا، ليؤكد تطور مستوى الشاطئية النسائية.

كذلك تحقيق مراكز متقدمة في بطولات كأس أفريقيا للناشئين والناشئات والشباب والشابات، التي أقيمت في المغرب ونيجيريا وجامبيا، وسط مشاركة واسعة من منتخبات القارة.

