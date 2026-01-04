ياسر جلال يثير إشكالية حجز المعاش بسبب ضريبة العقارات، والحكومة ترد

18 حجم الخط

أكد النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية وفلسفتها في تبسيط الإجراءات لتحقيق العدالة الضريبية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات

وأشاد النائب بتقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون، معلنا موافقته من حيث المبدأ على تعديل قانون الضريبة على العقارات.

حالات إسقاط الضريبة على العقارات

وقال ياسر جلال: هناك حالات معينة لإسقاط الضريبة في قانون الضريبة على العقارات المبنية، متسائلا: هل يجوز الحجز على المعاش؟.

الموقف من الحجز على المعاشات بسبب الضريبة على العقارات

وتابع عضو مجلس الشيوخ: أتمنى ألا يجوز الحجز على المعاش" بسبب الضريبة على العقارات.

الحكومة تنفي الحجز على أموال المعاشات

وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لا يوجد حجز على المعاشات، قائلا: الحكومة عمرها ما حجزت ولا هتحجز على معاش أي مواطن.

