نائب: الشعب يتحسس جيبه حين يناقش مجلس النواب أو الشيوخ تعديل قانون

أعلن النائب أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ، رفض حزب التجمع تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

أسباب رفض تعديل قانون الضريبة على العقارات

وأشار النائب، إلى أن حزب التجمع سبق ورفض القانون في عام 2008، قائلا: ولنفس الأسباب نرفضه مرة أخرى الآن.

تخوف المواطنين من زيادة الضرائب

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "المواطن أصبح يتحسس جيبه كلما علم أن مجلس الشيوخ أو النواب بيناقشوا قانون، لأن أسهل حاجة على الحكومة هو زيادة الأعباء على المواطن.

وقال النائب: "لسان حال المواطن بيقول يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك"، مشيرا إلى أن قيمة الـ6 آلاف جنيه الأولى عندما أقرت في 2008 رفضناها، رغم تبرير وزير المالية آنذاك أن الضريبة وفق حد الإعفاء المقرر فى حينه سوف يقيد الضريبة وستكون قاصرة على الفيلات والقصور والوحدات الفارهة.

مخاوف من تطبيق قانون الضريبة على كل المواطنين

وقال عضو مجلس الشيوخ: واليوم علشان نرفع الـ6 آلاف جنيه وبقياس هذه القيمة بما كانت تساويه من معدن الذهب فى 2008 فالجنيه الذهب كان سعر ألف وعشرة جنيهات، واليوم وصل إلى 47 ألف جنيه، أي 47 ضعف تقريبًا، وبذلك إذا عادلناها اليوم فهي تعادل 282 ألف جنيه وليس 50 ألفا كما جاء بمشروع الحكومة، ولا بـ100 كما انتهت إليها اللجنة.

وأكد النائب، إن تطبيق تعديل قانون الضريبة على العقارات، سوف يطبق على كل المصريين.

